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  3. 04 Ocak 2021 17:37

11 ilde FETÖ operasyonu! Çok sayıda gözaltı var

Edirne merkezli 11 ilde FETÖ'nün mahrem yapılanmalarına yönelik operasyonda 26 şüpheli gözaltına alındı.

11 ilde FETÖ operasyonu! Çok sayıda gözaltı var
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Cumhuriyet Başsavcılığının terör örgütünün "Avukat mahrem yapılanması", "Askeri mahrem yapılanması" ile diğer mahrem yapılanmalarının deşifre edilmesine yönelik sürdürdüğü çalışma kapsamında, Edirne merkezli 11 ilde operasyon düzenlendi.

Edirne Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekiplerince, haklarında yakalama kararı bulunan 26 şüpheli, Edirne merkez olmak üzere, İstanbul, Ankara, İzmir, Bursa, Tokat, Konya, Bayburt, Trabzon, Isparta ve Siirt illerinde gözaltına alındı.

AA

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