121 yıl hapsi istenmişti, tahliye edildi

Eskişehir'de sözde dergah adıyla kurulan çiftlik evinde, psikolojik rahatsızlığı olan kişileri tedavi etme bahanesiyle dolandırıcılık yaptığı belirtilen Sibel G., 121 yıl hapis cezasıyla yargılandığı davada tahliye edildi. Savcılık karara itiraz etti.

Eskişehir 3’üncü Ağır Ceza Mahkemesi’nde, dini inanç ve duyguların istismarı suretiyle dolandırıcılık suçundan Sibel G.’nin tutuklu, avukat oğlu Sadık Hamza Gönenli, Serkan D. ve Hasan Can B.’nin tutuksuz yargılandığı davaya devam edildi. Duruşmaya Sibel G., cezaevinden SEGBİS üzerinden katıldı. Sibel G.’nin avukatları, suçun işlendiğine dair dosyada delil olmadığını öne sürerek pandemi nedeniyle müvekkilinin tahliyesini talep etti. Mahkeme heyeti, Sibel G.’nin tutuklulukta kaldığı süreyi göz önüne alarak yurt dışına çıkış yasağı ve hafta da 1 gün polis merkezine giderek imza atması şartıyla tahliyesine karar verdi.

SAVCILIK İTİRAZ ETTİ

Eskişehir Cumhuriyet Başsavcılığı, mahkemenin kararına itiraz etti. Savcılık itiraz dilekçesinde, “Sibel G.’ün yapılan duruşmada tahliyesine karar verilmiştir. Sanık Sibel G.’nin dini inanç ve duyguları istismarı suretiyle dolandırıcılık suçundan yargılandığı, sanığın üzerine atılı suçun vasıf ve mahiyeti, sanığın dinlenmeyen müşteki ve diğer katılanlar üzerinde baskı kuracağı hususunda kuvvetli şüphe bulunduğu anlaşılmakla, sanık hakkında yapılan itirazımızın kabulü ile sanık Sibel G. hakkında tutuklamaya yönelik yakalama kararı çıkarılmasına karar verilmesi kamu adına talep olunur” denildi.



HAKKINDA 121 YIL HAPİS İSTENİYOR

Keskin Mahallesi'nde, 10 dönümlük arazide sözde ‘dergah’ olarak kullanılan çiftlik evinde, psikolojik rahatsızlığı bulunan kişileri para karşılığında ilginç yöntemler kullanarak tedavi ettiğini öne süren Sibel G.’ün dolandırıcılık yaptığı şikayetleri üzerine jandarma 2019 yılı Ağustos ayında operasyon düzenlemişti. Gözaltına alınan avukat oğlu Sadık Hamza Gönenli tutuklanırken, firar eden annesi Sibel G. ise kısa süre sonra Sakarya'nın Serdivan ilçesinde yakalanmıştı. Yaklaşık 13 milyon liralık vurgun yaptığı iddia edilen Sibel G. ve avukat oğlu Sadık Hamza Gönenli ile tutuksuz sanıklar Serkan D. ve Hasan C.B. hakkında, 'nitelikli dolandırıcılık' suçundan 121 yıla kadar hapis cezası istemiyle Eskişehir 3’üncü Ağır Ceza Mahkemesi’ne dava açılmıştı. Mahkeme safhasında Sadık Hamza Gönenli de tahliye olmuştu.