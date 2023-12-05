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1286 internet sitesinin fişi çekildi!

1286 internet sitesinin fişi çekildi!
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Yasa dışı bahis oynatılan ve müstehcen içerikli paylaşım yapan 1286 internet sitesine erişim engeli getirildi.

Ankara İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince, açık kaynak araştırma faaliyetleri kapsamında 6 bin 791 sosyal medya/URL adresinde yapılan araştırma sonucunda; yasa dışı bahis oynanmasına imkan sağladığı tespit edilen 1080 bahis sitesi ve müstehcen içerikli paylaşım yapan 196 internet sitesi olmak üzere toplam 1276 internet sitesi Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu'na bildirilerek erişim engellemesi getirildi. Ayrıca 10 oltalama/phishing sitesi de Ulusal Siber Olaylara Müdahale Merkezi'ne (USOM) bildirilerek erişim engellemesi getirildi.

53 FAİLİ MEÇHUL SİBER OLAY AYDINLATILDI

Öte yandan, 2023 yılında meydana gelen 'Faili Meçhul Siber Olayların Aydınlatılması' kapsamında; Bala, Etimesgut, Nallıhan, Mamak, Kalecik ve Yenimahalle İlçelerinde 47'si nitelikli dolandırıcılık, 3'ü nitelikli hırsızlık, 3'ü banka veya kredi kartlarının kötüye kullanılması suçları olmak üzere toplam 53 faili meçhul olay aydınlatıldı. Bu olayları işlediği tespit edilen 101 kişi hakkında adli işlem başlatıldı. 

DHA

Etiketler internet sitesi erişim engeli yasa dışı bahis müstehcen içerik
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