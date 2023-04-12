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13 şirketin son seçim anketlerinin ortalaması alındı

13 şirketin son seçim anketlerinin ortalaması alındı
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14 Mayıs seçimlerine 1 ay gibi kısa bir süre kala, kamuoyunun nabzını tutan 13 anket firmasının son seçim anketlerinin ortalaması alındı. İşte Cumhurbaşkanlığı seçim anketlerinin ortalaması alındığında ortaya çıkan sonuç...

Türkiye 14 Mayıs günü hem Cumhurbaşkanlığı hem de milletvekilliği seçimleri için sandık başına gitmeye hazırlanırken kamuoyu araştırma şirketleri de son anket sonuçlarını peş peşe açıklamaya devam ediyor.

Son yapılan araştırmaların genelindeki sonuçlara göre Cumhurbaşkanlığı seçiminin ikinci tura kalacağına kesin gözüyle bakılırken 4 adaylı Cumhurbaşkanlığı seçiminin Cumhur İttifakı'nın Cumhurbaşkanı adayı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Millet İttifakı'nın Cumhurbaşkanı adayı ve CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu arasında geçmesi bekleniyor.

Artık seçimlere sadece 1 ay gibi kısa bir süre kala ADA Araştırma, Aksoy Araştırma, ALF Araştırma, ASAL Araştırma, Avrasya Araştırma, Bulgu Araştırma, GENAR, İstanbul Ekonomi Araştırma, MAK Araştırma, MetroPOLL, ORC, Piar ve Saros Araştırma'nın mart ayında yaptığı anketlerin ortalaması alındı.

Ortalamaya göre seçimin ikinci tur sonucu da belli oldu.

Twitter'da Anketler ve Raporlar sayfasının 13 anketin ortalamasıyla oluşturduğu sonuca göre bu pazar seçim olsa adayların oy oranları şöyle:

14 Mayıs seçimlerine 1 ay gibi kısa bir süre kala, kamuoyunun nabzını tutan 13 anket firmasının son seçim anketlerinin ortalaması alındı. İşte Cumhurbaşkanlığı seçim anketlerinin ortalaması alındığında ortaya çıkan sonuç...

Kemal Kılıçdaroğlu: Yüzde 50,2

Recep Tayyip Erdoğan: Yüzde 44,5

Kararsız: Yüzde 5,2


Öte yandan Anketler ve Raporlar Twitter hesabından yapılan bir diğer paylaşımda ise Mart ayında gerçekleştirilen 18 Genel seçim anketinin ortalaması da şöyle oldu:

Anketler ve Raporlar Twitter hesabından yapılan bir diğer paylaşımda ise Mart ayında gerçekleştirilen 18 Genel seçim anketinin ortalaması

 

(Kaynak)

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