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14 ilde torbacı operasyonu: Çok sayıda gözaltı var

14 ilde torbacı operasyonu: Çok sayıda gözaltı var
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İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, 14 ilde uyuşturucu satıcılarına yönelik operasyonda 142 şüphelinin yakalandığını duyurdu.

Bakan Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, narkotik suçlarla mücadele kapsamında 14 ilde 'Narkoçelik-1' operasyonları düzenlendiğini belirtti.

Açıklamada; Jandarma Genel Komutanlığı Kaçakçılık Organize Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı koordinesinde, İl Jandarma Komutanlıklarınca İstanbul, Diyarbakır, Kırşehir, Aydın, Antalya, Afyonkarahisar, Batman, Van, Hatay, Kahramanmaraş, Elazığ, Sakarya, Giresun ve Ankara'da yapılan çalışmada 1 ton 68 kilogram uyuşturucu madde ile 51 bin 100 uyuşturucu hap ele geçirildiği, 142 uyuşturucu taciri ve sokak satıcısının yakalandığı kaydedildi.

Operasyonları gerçekleştiren jandarma ekiplerini tebrik eden Yerlikaya, "Ülkemizin dört bir yanında zehir tacirlerine karşı operasyonlarımız karalılıkla devam edecek" dedi.

DHA

Etiketler içişleri bakanı ali yerlikaya uyuşturucu sokak satıcısı torbacı
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