14 Mayıs Pazar sınav haftası çıktı

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 2023 seçimleri için işaret ettiği 14 Mayıs Pazar günü pek çok üniversitenin final sınavı haftası olduğu ortaya çıktı.

Cumhur İttifakı ortağı MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli de 2023 seçimleri için Mayıs ayını işaret etmiş ve "Gazi Meclisimiz, konuşarak, uzlaşarak, anlaşarak hem birlikte Mayıs ayı içinde bu işi bitirelim" demişti. Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin TBMM Grup Toplantısı'nda yaptığı konuşmada Bahçeli'nin Mayıs ayı çıkışını destekleyerek 2023 seçimleri için ilk tez tarih verdi. Demokrat Parti'nin 73 yıl önce kazandığı seçime gönderme yapan Erdoğan, seçim tarihi için 14 Mayıs'a işaret etti. Cumhurbaşkanı Erdoğan açıklamasında "Milletimiz 73 yıl sonra bir kez daha aynı gün, Altılı Masa diyerek karşımıza çıkan bu darbe şakşakçılarına, müstemleke heveslilere 'yeter' diyecektir" dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın seçim için 14 Mayıs’ı işaret etmesinin ardından o tarihte bazı üniversitelerde final sınavlarının devam ediyor oluşu tartışma yarattı.

Sözcü gazetesinden Deniz Ayhan'ın haberine göre ikametgah adresinden uzakta olan milyonlarca gencin oy kullanabilmesi için okul ya da yurttan alacağı belgeyle nüfus müdürlüğü ve ilçe seçim kuruluna başvurması gerekecek. İkinci seçenek ise gencin ikamet adresine gitmesi. Bu da beraberinde yol parası masrafı getirecek.

İYİ Parti Gençlik Politikaları Koordinatörü Orhun Ertürkmen, gençlerin oy kullanması için gerekli çalışmayı yapacaklarını ve gerekirse otobüs kaldıracaklarını duyurdu.



Ertürkmen iktirara “Seçimi 14 Mayıs'a almanızın arkasındaki gerekçeyi çok iyi biliyoruz. Gençleri okulda yakalayıp belki de oy kullanmaz diyorsunuz ama yanlış düşünüyorsunuz. Gençler sandığa gittiğinde doğru kararı veriyor, o yüzden alengirli oyunlarla seçim tarihini değiştirmeye çalışıyorsunuz. Bu seçim sizin son seçiminiz olacak” dedi. Ertürmen, gençlerin eğitim gördükleri yerde oy kullanması için bilgilendirme yapacaklarını da belirtti.

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