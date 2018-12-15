1,5 milyon TL ödülle aranan kadın DEAŞ'lı teslim oldu

İçişleri Bakanlığının Terörden Arananlar Listesi'nde mavi kategoride bulunan ve başına 1 milyon 500 bin lira ödül konulan DEAŞ'lı kadın terörist, Habur Sınır Kapısı'nda teslim oldu.

Adıyaman'da terör örgütü DEAŞ bünyesinde faaliyet gösterip Suriye'ye giden Ayşenur İnci, bugün öğleden sonra Silopi'deki Habur Sınır Kapısı'na gelip güvenlik güçlerine teslim oldu. Ayşenur İnci, gözaltına alındı.

Şırnak Valiliği'nden yapılan açıklamada ''DEAŞ saflarında silahlı faaliyet yürütmek için Suriye ülkesine giden ve Terör Arananlar Listesinde 1.500.000 TL ödülle mavi listede bulunan Ayşenur İnci isimli şahıs yapılan çalışmalar neticesinde 15.12.2018 tarihi saat 13.40 sıralarında ilimiz Habur Kara Hudut Kapısı'na gelerek teslim olmuştur'' denildi.



