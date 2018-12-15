İçişleri Bakanlığı'nın logosu değişti
İçişleri Bakanlığı'nın logosu değişti
1,5 milyon TL ödülle aranan kadın DEAŞ'lı teslim oldu
1,5 milyon TL ödülle aranan kadın DEAŞ'lı teslim oldu
Türkiye sınırda harekete geçti ! Hendek kazılıyor
Türkiye sınırda harekete geçti ! Hendek kazılıyor
İstanbul'da tramvay kazası ! Seferler yapılamıyor
İstanbul'da tramvay kazası ! Seferler yapılamıyor
Barajın kapağı kopmuştu... Bakan'dan flaş açıklama
Barajın kapağı kopmuştu... Bakan'dan flaş açıklama
Tunceli'de sıcak temas ! Saklandıkları mağara teröristlere mezar oldu
Tunceli'de sıcak temas ! Saklandıkları mağara teröristlere mezar oldu
Bankaya ödediği o parayı söke söke geri aldı !
Bankaya ödediği o parayı söke söke geri aldı !
Bakan açıkladı: 2019'da 16,1 milyar liralık destek verilecek
Bakan açıkladı: 2019'da 16,1 milyar liralık destek verilecek
  1. Anasayfa
  2. Güncel
  3. 15 Aralık 2018 17:05

1,5 milyon TL ödülle aranan kadın DEAŞ'lı teslim oldu

1,5 milyon lira ödülle aranan DEAŞ'lı Ayşenur İnci, Şırnak'ta gözaltına alındı.

1,5 milyon TL ödülle aranan kadın DEAŞ'lı teslim oldu
A+ A-

İçişleri Bakanlığının Terörden Arananlar Listesi'nde mavi kategoride bulunan ve başına 1 milyon 500 bin lira ödül konulan DEAŞ'lı kadın terörist, Habur Sınır Kapısı'nda teslim oldu.

Adıyaman'da terör örgütü DEAŞ bünyesinde faaliyet gösterip Suriye'ye giden Ayşenur İnci, bugün öğleden sonra Silopi'deki Habur Sınır Kapısı'na gelip güvenlik güçlerine teslim oldu. Ayşenur İnci, gözaltına alındı.

Şırnak Valiliği'nden yapılan açıklamada ''DEAŞ saflarında silahlı faaliyet yürütmek için Suriye ülkesine giden ve Terör Arananlar Listesinde 1.500.000 TL ödülle mavi listede bulunan Ayşenur İnci isimli şahıs yapılan çalışmalar neticesinde 15.12.2018 tarihi saat 13.40 sıralarında ilimiz Habur Kara Hudut Kapısı'na gelerek teslim olmuştur'' denildi.


 

 

 

gözaltı , deaş , şırnak
SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR SİTENE EKLE RSS BİZE ULAŞIN KÜNYE İNSAN KAYNAKLARI REKLAM