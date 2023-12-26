17 yaşındaki alkollü ve ehliyetsiz sürücüye para cezası

Gazipaşa'da ehliyetsiz ve alkollü halde birçok trafik kuralına uymayan aracıyla trafiğe çıkan 17 yaşındaki sürücüye 33 bin ceza işlem uygulandı.

Emniyet güçleri, trafik denetimlerine ara vermeden devam ediyor. Trafik kurallarına uygun hareket etmeyen sürücüler denetimden kaçamıyor. Antalya’da, alkollü araç kullanımı, eksik evrak ve sürücü belgesiz araç kullananlara kişilere yönelik idari para cezası uygulandı. 17 yaşında ehliyetsiz ve alkollü Denetim yapan polisler, Gazipaşa Denizkızı Kavşağı’nda 17 yaşındaki Can K. idaresindeki 15 EG 851 plakalı aracın önünü kesmek suretiyle durdurdu. Kaçmak isteyen alkollü, ehliyetsiz ve yaşı tutmayan sürücü, polislere zor anlar yaşattı. Abartı egzoz, alkol, cam filmi... Can K.’ye; abartı egzoz, renkli ön ışık donanımı, ses sistemi, ehliyetsiz, alkol renkli camdan toplamda 33 bin ceza işlem uygulandı. Yapılan alkol testi sonucu 1,26 promil alkollü olduğu tespit edilen sürücü, üst düzey alkolden savcılığa sevk edildi.