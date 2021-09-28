186 yıl hapis cezası alan Oktar Babuna'yı görenler hayrete düştü

Adnan Oktar organize suç örgütüne yönelik dava geçtiğimiz aylarda karara bağlanırken Oktar Babuna hakkında da "suç işlemek amacıyla kurulan örgüte üye olmak", "çocuğun cinsel istismarı" ve "nitelikli cinsel istismar" suçlarından 186 yıl hapse karar verilmişti.

Adnan Oktar'a 10 ayrı suçtan 1075 yıl 3 ay hapis cezasının verildiği mahkemede, Oktar Babuna hakkında da "suç işlemek amacıyla kurulan örgüte üye olmak", "çocuğun cinsel istismarı" ve "nitelikli cinsel istismar" suçlarından 186 yıl hapse karar verilmişti.

Babuna'nın Tekirdağ Cezaevi'nden yeni fotoğrafları yayınlandı. Fotoğraflarda Babuna'nın bıyık bıraktığı ve imaj değişikliği yaptığı görüldü.

Oktar Babuna hafızalara kan kampanyası ile kazınmıştı. 1999'da lösemi olan Babuna için Türkiye'den tam 120 bin kişi kan vermişti. Kan ve ilik örnekleri ABD ve Almanya'daki laboratuvarlara gönderilmişti.