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2 ilde denize girme yasağı

2 ilde denize girme yasağı

Sakarya'nın, Karasu, Kocaali ve Kaynarca ilçelerinin sahil kesimlerinde sabah saatlerinden itibaren şiddetli rüzgar ve yoğun dalga etkili oluyor.

Sakarya'nın Karasu, Kocaali ve Kaynarca ilçeleriyle Kocaeli'nin Karadeniz'e kıyısı bulunan Kandıra ilçesinde, olumsuz hava şartları nedeniyle bazı plajlarda denize girilmesi yasaklandı.

AA'da yer alan habere göre sahillerde görev yapan Büyükşehir Belediyesi cankurtaran ekipleri, 3 ilçenin kaymakamlıklarınca alınan karar gereği insanların denize girmelerine müsaade etmiyor.

Öte yandan Kocaeli'nin Kandıra ilçesinde, Kandıra Kaymakamlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, ilçede olumsuz hava şartları dolayısıyla Uzunkum, Tuzağzı, Dikili, Babalı ve Sarısu plajlarında, Bağırganlı, Cebeci ve Kumcağız plajlarının ise bazı bölgelerinde denize girmek yasaklandı.

Açıklamada, insanların mantar dubalarla çevrili, cankurtaranlık hizmeti verilen diğer plajlarda denize girmeleri istendi. 

Etiketler deniz plaj denize girme yasağı yasak
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