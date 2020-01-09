20 bin Suriyeli daha sınıra dayandı

Suirye’de Esad rejiminin Rusya ile birlikte İdlib’de düzenlediği operasyonlar nedeniyle sivillerin bölgeden kaçışı sürüyor. Son gelen bilgilere göre iki günde 20 bin Suriyeli Türkiye sınırına dayandı. Türkiye sınırına dayanan Suriyelilerin sayısının daha fazla artmasından endişe edilirken, İdlib bölgesinde çadır kent kurulacak alan kalmadığı öğrenildi.

İdlib'de Rusya, Beşşar Esed rejimi ve İran destekli grupların saldırıları nedeniyle, Türkiye sınırına son iki günde 20 bin sivil daha göç etti. Geçen kasım ayı başından bu yana yerinden edilenlerin sayısı 379 bini aştı.

Suriye Müdahale Koordinatörlüğü Müdürü Muhammed Hallaj'ın paylaştığı bilgilere göre, son iki günde 20 bin sivil daha göç etmek zorunda kaldı.

Geçen yılın kasım ayı başından bu yana rejim ve Rusya’nın saldırılarından Suriye-Türkiye sınır hattı yakınındaki bölgelere kaçanların sayısı, 379 bin 523'e bine ulaştı.

Yerinden edilen sivillerin büyük kısmı Türkiye sınır hattı yakınındaki bölgelere sığınırken, bir kısmı da Zeytin Dalı ve Fırat Kalkanı Harekatı bölgelerine gidiyor.

Cebel ez-Zeviye bölgesinde de göçler başlarken, saldırıların yeniden şiddetlenmesi halinde 250 bin sivilin daha yerinden edilmesinden endişe ediliyor.

ÇADIR HASTANELERDE TEDAVİ OLUYORLAR

Kendi çabaları ile hayata tutunmaya çalışan siviller, İdlib'in kuzeyinde bulunan Sarmada köyündeki kampta yaşam mücadelesi veriyor.

Yaklaşık 3 ay önce Suriyeli bir yardım örgütü tarafından oluşturulan sağlık ekibi, düzenli olarak kampları ziyaret ederek sivillere sağlık hizmeti veriyor. Sağlık ekibi, gittikleri kamplarda çadır kurarak sivillerin ihtiyacına göre hizmet veriyor. Bu kez Sarmada köyünde bulunan kampı ziyaret eden ekipler, çocuklar ile yetişkinleri tek tek kontrol etti. Bir doktor, 2 hemşire, bir eczacı ve bir de ambulans şoföründen oluşan sağlık ekibi, kurdukları çadırda 50 ila 70 kişiye hizmet veriyor. Sivillere ücretsiz sağlık hizmeti veren ekip, çalışmalarına farklı kamplarda devam ediyor.