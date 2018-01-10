2018 psikoloji zirvesi Şubat ayında toplanıyor

Spiker ve sunucu Burçin Şimşek ve Sibel Çakı tarafından kurulan BvS Organizasyon kısa sürede başarılı işlere imza atmaya devam ediyor.

Kongre, festival,seminer ve belediye etkinlikleri düzenleyen firma 24 Şubat 2018 tarihinde Psikoloji Zirvesi için kolları sıvadı. Profesör Doktor Arif Verimli, Profesör Doktor Özkan Pektaş ve Profesör Doktor Erol Göka'nın katılımı ile gerçekleşecek zirveye 1000 kişinin katılımı bekleniyor.

Bağımlılıklar, iyi bir psikoloğun özellikleri ve kişilikleri tanıma ve baş etme gibi konuların konuşulacağı seminerde 10 öğrenciye de staj hakkı tanınacak.

Özellikle psikoloji, sosyoloji ve antropoloji gibi alanlarda eğitim gören öğrenciler tarafından ilgi gören seminer dizisinin devamı gelecek.

25 yıllık televizyonculuk kariyerindeki tecrübesini organizasyon işi ile birleştiren Şimşek; şöyle konuştu:

“ Daha yolun çok başındayız, maceramızın yeni başlıyor. Bize destek olan ve inanan her kuruma sonsuz teşekkür ediyoruz. “

Toplantıya katılmak isteyenler, 0 532 294 3330 ve 0 532 293 5461 nolu telefonlardan iletişim kurabilir.

