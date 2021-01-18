2021 KPSS ne zaman? KPSS tarihleri belli oldu

ÖSYM, 2021 yılı sınav takvimini açıkladı. Her yıl devlet memuru olmak isteyen milyonlarca adayın katıldığı 2021 KPSS sınavının tarihi de belli oldu.



2021 KPSS NE ZAMAN?

ÖSYM'den yapılan açıklamaya göre, Kamu Personel Seçme Sınavı (2021 KPSS) Genel Yetenek-Genel Kültür-Eğitim Bilimleri oturumları 1 Temmuz'da, Alan Bilgisi 1. gün oturumları 7 Temmuz'da, 2. gün oturumları 8 Temmuz'da yapılacak. KPSS Öğretmenlik Alan Bilgisi Testi (ÖABT) 15 Temmuz'da düzenlenecek. KPSS sonuçları ise 16 Eylül'de duyurulacak.

ÖSYM tarafından gerçekleştirilecek KPSS sınavına başvurular "https://ais.osym.gov.tr/" adresinden gerçekleştirilecek. Adaylar e-devlet şifresiyle sisteme giriş sağlayabilecek.



DİKKAT! SINAV TARİHLERİ DEĞİŞEBİLİR

ÖSYM'nin internet sitesinde yapılan duyuruda, koronavirüs salgınının seyrine göre alınacak tedbirlere göre sınav tarihlerinin değişebileceği belirtildi.



İŞTE ÖSYM'NİN 2021 SINAV TAKVİMİ:



