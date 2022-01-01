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2022'nin ilk günlük vaka tablosu açıklandı

2022'nin ilk günlük vaka tablosu açıklandı

Sağlık Bakanlığı, 2022 yılına ait ilk koronavirüs vaka/ölüm verilerine dair raporunu açıkladı. Türkiye'deki günlük vaka sayısı 35 binin üstünde...

Sağlık Bakanlığı'nın internet sitesinde yer alan Türkiye Günlük Koronavirüs Tablosu'nun güncel verileri paylaşıldı.

 Türkiye'de son 24 saatte 369 bin 27 Covid-19 testi yapıldı, 36 bin 731 kişinin testi pozitif çıktı, 145 kişi yaşamını yitirdi.

BAKAN KOCA'DAN UYARI

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, "MASKE. Omicron varyantının oluşturduğu tehlike ve virüsün yayılmasına karşı, salgının ilk aylarındaki ciddiyetimize dönmek zorundayız. Maske, gelişigüzel takılmak yerine, ağzı ve burnu tamamen kapatacak şekilde kullanılmalıdır. Sosyal mesafe kuralına daha çok dikkat edilmelidir" ifadelerine yer verdi. 

AŞILAMADA İLK SIRADA HANGİ ŞEHİR VAR?

Bakanlığın tablosuna göre Türkiye’de en çok aşılamanın gerçekleştirildiği Osmaniye’yi, Ordu, Amasya, Muğla, Kırklareli, Çanakkale,  Eskişehir, Balıkesir, Zonguldak ve Bartın takip etti.

EN DÜŞÜK AŞILAMA ŞANLIURFA'DA

Bakanlığın tablosuna göre Türkiye’de en az aşılamanın gerçekleştirildiği Şanlıurfa'yı sırasıyla Batman, Siirt, Diyarbakır, Bingöl, Muş, Mardin, Bitlis, Ağrı ve Elazığ takip etti.

Türkiye'nin 1 Ocak 2022 güncel koronavirüs tablosu şöyle: 

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