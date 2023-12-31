2024 Milli Piyango yılbaşı çekilişi sonuçları- Tam Liste

Milli Piyango tarafından 2024 yılı yılbaşı özel çekilişi başladı...

Milli Piyango'nun 2024 yılbaşı özel çekilişinde kazanan numaralar belli olmaya başladı. Heyecanlı çekilişte büyük ikramiye tam 400 milyon TL.

Milli Piyango Yılbaşı özel çekilişinde, dağıtılması planlanan toplam ikramiye tutarı ise 2 milyar 355 milyon 650 bin TL olacak.

2024 Yılbaşı Özel Çekiliş Sonuçlarıyla 400 Milyon TL'lik büyük ikramiyenin yanında bu yıl 40 Milyon TL, 4 Milyon TL, 1 Milyon TL, 750 Bin TL, 75 Bin TL, 30 Bin TL, 15 Bin TL, 8 Bin TL, 5 Bin TL, 3 Bin TL, Bin 200 TL, 800 TL, 400 TL ve amorti kazanan numaralar da belli olacak.

Çekiliş 18.30'da başladı ve 23.30'a kadar sürecek. Büyük ikramiye çekilişi 23.15'te başlayacak.

İşte şanslı numaralar:

800 TL KAZANDIRAN NUMARALAR

72, 02, 48, 12, 61, 46, 57

1.200 TL KAZANDIRAN NUMARALAR

030, 804, 880, 970, 599, 971, 752, 308, 196, 520, 912, 816, 974, 650, 720, 772, 464, 296, 316, 367

3.000 TL KAZANDIRAN NUMARALAR

0287, 0402, 0569, 0816, 0911, 0917, 1283, 1327, 2061, 2369, 3301, 3619, 3945, 4012 4470, 4529, 4863, 4897, 5011, 5169, 5209, 5305, 5380, 5645, 6603, 6780, 7080, 7128 7359, 8503, 8518, 8845, 8921, 9030, 9179, 9318, 9590, 9656, 9695, 9813

5.000 TL KAZANDIRAN NUMARALAR

00175 01169, 01831, 05017, 05103, 07232, 10273, 11588, 13035, 15536, 17700, 18342 20728, 21226, 21409, 23128, 23469, 23615, 29359, 33600, 35275, 37261, 38225 38615, 40845, 43107, 44450, 47201, 48323, 51169, 51789, 52538, 54651, 55189 57991, 58075, 58371, 62286, 63253, 66446, 67474, 69652, 69717, 70317, 70452 72253, 74479, 81558, 82707, 83758, 85508, 85531, 86334, 88315, 88738, 90831 93354, 96455, 98329, 98772

8.000 TL KAZANDIRAN NUMARALAR

365753, 096648, 739479, 862806, 311352, 092650, 785199, 076655, 556952, 516329, 182947, 871078, 572727, 186505, 138290, 216636, 011199, 690985, 627870, 109639, 417699, 764294, 480799, 984051, 693550, 429354, 280448, 110056, 611720, 589865, 368105, 520923, 076361, 112388, 828838, 352133, 152891, 811890, 833301, 452686, 778656, 572972, 668449, 304311, 364618, 100728, 541313, 007418, 251955, 970191, 807403, 672103, 517361, 703251, 606080, 802640, 690765, 361921, 961243, 959099, 384953, 505180, 667289, 370504, 911892, 102459, 233329, 227827, 075280, 999934, 274929, 198469, 316620, 246797, 881463, 801686, 117394, 779895, 459298, 078807

15.000 TL İKRAMİYE KAZANAN NUMARALAR

0069127 0077646 0083768 0179851 0358693 0421705 0483846 0513704 0525615 0546215 0069127 0077646 0083768 0179851 0358693 0421705 0483846 0513704 0525615 0546215 0619375 0625302 0772810 0860362 0873740 0906325 0970346 1006763 1188685 1201514 1204439 1255244 1480628 1498995 1626703 1691169 1691513 1705175 1741497 1748878 1945447 1960520 1996086 2022997 2145234 2174335 2241927 2312784 2448683 2450721 2485194 2511756 2657069 2700212 2741265 2830789 2844616 2863727 2901849 2932109 2991996 3100016 3105836 3185117 3206131 3346708 3376115 3381718 3412599 3520753 3530458 3555076 3576872 3724774 3754017 3775343 3777120 3803619 3825182 3961177 3979739 4055412 4100926 4277673 4480728 4497575 4568709 4723905 4808096 4830412 4845941 4871993 4979755 5043916 5128257 5162025 5176248 5188864 5240900 5352872 5539705 5582584 5635583 5642223 5651737 5694371 5821607 5923529 5947531 5963767 5988384 5993572 6085871 6225852 6309811 6315103 6392885 6407499 6500152 6556767 6571994 6573175 6601705 6653654 6723673 6827682 6834503 6834823 7048597 7238081 7295019 7367770 7378348 7381263 7427276 7587745 7734799 7789829 7807700 7960932 7975273 7996068 8044207 8076264 8084568 8089164 8093468 8115569 8171139 8249220 8325726 8344233 8392345 8425181 8444729 8481129 8509499 8542544 8552323 8600134 8605991 8606308 8631648 8706984 8740295 8755346 8841791 8867320 8900781 8945769 9153871 9305830 9307634 9318549 9334555 9399802 9407890 9487093 9694974 9882236