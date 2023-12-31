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2024 Milli Piyango yılbaşı çekilişi sonuçları- Tam Liste

2024 Milli Piyango yılbaşı çekilişi sonuçları- Tam Liste
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Milli Piyango tarafından 2024 yılı yılbaşı özel çekilişi başladı...

Milli Piyango'nun 2024 yılbaşı özel çekilişinde kazanan numaralar belli olmaya başladı. Heyecanlı çekilişte büyük ikramiye tam 400 milyon TL. 

Milli Piyango Yılbaşı özel çekilişinde, dağıtılması planlanan toplam ikramiye tutarı ise 2 milyar 355 milyon 650 bin TL olacak.

2024 Yılbaşı Özel Çekiliş Sonuçlarıyla 400 Milyon TL'lik büyük ikramiyenin yanında bu yıl 40 Milyon TL, 4 Milyon TL, 1 Milyon TL, 750 Bin TL, 75 Bin TL, 30 Bin TL, 15 Bin TL, 8 Bin TL, 5 Bin TL, 3 Bin TL, Bin 200 TL, 800 TL, 400 TL ve amorti kazanan numaralar da belli olacak.

Çekiliş 18.30'da başladı ve 23.30'a kadar sürecek. Büyük ikramiye çekilişi 23.15'te başlayacak. 

İşte şanslı numaralar:

800 TL KAZANDIRAN NUMARALAR

72, 02, 48, 12, 61, 46, 57

1.200 TL KAZANDIRAN NUMARALAR

030, 804, 880, 970, 599, 971, 752, 308, 196, 520, 912, 816, 974, 650, 720, 772, 464, 296, 316, 367

3.000 TL KAZANDIRAN NUMARALAR

0287, 0402, 0569, 0816, 0911, 0917, 1283, 1327, 2061, 2369, 3301, 3619, 3945, 4012 4470, 4529, 4863, 4897, 5011, 5169, 5209, 5305, 5380, 5645, 6603, 6780, 7080, 7128 7359, 8503, 8518, 8845, 8921, 9030, 9179, 9318, 9590, 9656, 9695, 9813

5.000 TL KAZANDIRAN NUMARALAR

00175 01169, 01831, 05017, 05103, 07232, 10273, 11588, 13035, 15536, 17700, 18342 20728, 21226, 21409, 23128, 23469, 23615, 29359, 33600, 35275, 37261, 38225 38615, 40845, 43107, 44450, 47201, 48323, 51169, 51789, 52538, 54651, 55189 57991, 58075, 58371, 62286, 63253, 66446, 67474, 69652, 69717, 70317, 70452 72253, 74479, 81558, 82707, 83758, 85508, 85531, 86334, 88315, 88738, 90831 93354, 96455, 98329, 98772

8.000 TL KAZANDIRAN NUMARALAR

365753, 096648, 739479, 862806, 311352, 092650, 785199, 076655, 556952, 516329, 182947, 871078, 572727, 186505, 138290, 216636, 011199, 690985, 627870, 109639, 417699, 764294, 480799, 984051, 693550, 429354, 280448, 110056, 611720, 589865, 368105, 520923, 076361, 112388, 828838, 352133, 152891, 811890, 833301, 452686, 778656, 572972, 668449, 304311, 364618, 100728, 541313, 007418, 251955, 970191, 807403, 672103, 517361, 703251, 606080, 802640, 690765, 361921, 961243, 959099, 384953, 505180, 667289, 370504, 911892, 102459, 233329, 227827, 075280, 999934, 274929, 198469, 316620, 246797, 881463, 801686, 117394, 779895, 459298, 078807

 

15.000 TL İKRAMİYE KAZANAN NUMARALAR

0069127  0077646  0083768  0179851  0358693  0421705  0483846 0513704  0525615  0546215 0069127  0077646  0083768  0179851  0358693  0421705  0483846  0513704  0525615  0546215 0619375  0625302  0772810  0860362  0873740  0906325  0970346  1006763 1188685  1201514 1204439  1255244  1480628  1498995  1626703  1691169 1691513  1705175  1741497  1748878 1945447  1960520  1996086  2022997  2145234  2174335  2241927  2312784  2448683  2450721 2485194  2511756  2657069  2700212  2741265  2830789  2844616 2863727  2901849  2932109 2991996  3100016  3105836  3185117  3206131  3346708  3376115  3381718  3412599  3520753 3530458  3555076  3576872  3724774  3754017  3775343  3777120  3803619 3825182  3961177 3979739  4055412  4100926  4277673  4480728  4497575  4568709  4723905  4808096  4830412 4845941  4871993  4979755  5043916  5128257  5162025  5176248  5188864  5240900 5352872 5539705  5582584  5635583  5642223  5651737  5694371  5821607  5923529  5947531  5963767 5988384  5993572  6085871  6225852  6309811  6315103  6392885  6407499  6500152  6556767 6571994  6573175  6601705  6653654  6723673  6827682  6834503 6834823  7048597  7238081 7295019  7367770  7378348  7381263  7427276  7587745  7734799  7789829  7807700  7960932 7975273  7996068  8044207  8076264  8084568  8089164  8093468  8115569  8171139  8249220 8325726  8344233  8392345  8425181  8444729   8481129 8509499  8542544  8552323  8600134 8605991  8606308  8631648  8706984  8740295  8755346  8841791  8867320  8900781  8945769 9153871  9305830  9307634  9318549  9334555  9399802  9407890 9487093  9694974  9882236

 

 

 

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