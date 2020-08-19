21 Eylül'de okullar açılacak mı? Bakan Koca'dan kritik açıklamalar

Bakan Koca’nın açıklamalarından satır başları;

*Salgınla ilgili bilgilenmede artık bir yeterlilik elde ettiğimiz inanıyorum. Bu sebeple buluşmalarımızı eski sıklıkla yapmıyoruz. Bilim Kurulu toplantılarımız aynı titizlik ve düzenle devam diyor.

“EN YÜKSEK SAYIYA ULAŞTIK”

*Vaka sayılarımız bir süredir yükselişte. Son 1,5 ayın en yüksek hasta sayısına ulaştık. Dün bin 263 olarak vaka sayısı gerçekleşti. Her artış uyarıcı olmalıdır.

*Fakat artışlar yenilgi duygusuna yol açmamalıdır. 12 Haziran’da tespit edilen yeni hasta sayısının bin 592 olduğunu ve bunu binin altına çektiğimizi unutmayın. Salgın bir süreçtir ve bu tür değişkenlikler tüm dünyada görülmektedir.

*Çeşitli sebeplerle zaman zaman artışlar bizi yıldırırsa zafer uzar ve alacağımız yara büyür. Bunun için sizleri dirayetli ve inançlı olmaya davet ediyorum, yarınlara bakmaya davet ediyorum.

“YENİ BİR UYGULAMAYA GEÇİYORUZ”

*Salgınla mücadelemiz başarıyla sürüyor, Türkiye’nin salgınla mücadelesine başarısızlık etiketi yapıştırmaya çalışanlar varsa ya bilmiyor ya da siyasete unutmayı tercih ediyor. Tarihte düz çizgide seyreden salgın olmamıştır. Önemli olan mücadelede istikrardır.

*Yeni hasta sayılarının tekrar binin üzerine çıkmasının ardından 41 bin olarak gerçekleşen test sayımız dün 80 binin üzerinde gerçekleşti. Yaşı genç, kronik rahatsızlığı olmayanlar evlerinde diğer kişilerden izole bir şekilde istirahat etmekte ve tedaviyi uygulamaktadırlar.



*Sağlık ekiplerimiz bu kişilerle irtibat kurmakta ve kendilerini takip etmektedirler. Evde tedavi edilen hastalarımız için yeni bir uygulamaya geçiyoruz. Hekimlerimiz teletıp denilen bir sistem sayesinde doğrudan bir görüşme yapacak. Yeni bir adım atmış olacağız.

YOĞUM BAKIM DOLULUK ORANI

*Türkiye salgınla mücadele filyasyon çalışmasının çok büyük yararını gördü. Filyason ekiplerimiz dünya televizyonlarına konu oldu. Bu başarı devam ediyor. Filyasyon ekibi sayımız 9 bin 344’e çıktı, her ekibimizde bir hekim görevlendirdik.

*Sivas ve Urfa’da kısa bir süre yaşanan yoğun bakım hasta doluluğu dışında bir sorunla karşılaşılmamıştır. Yoğun bakım yatağı doluluk oranı yüzde 64,8’dir. Sağlık çalışanlarımız, sağlık sistemimiz, hastanelerimiz ihtiyaca cevap verecek güçtedir.

*Günler geçtikçe tanı konulmuş kişi sayısı, temaslı kişi sayısı artıyor. Biz de zaman içinde salgınla bölgesel şartlar içinde mücadele yöntemini seçtik. Salgınla mücadele yerel mücadele özelliği kazandı.

7 İLDE MÜCADELEMİZ SÜRÜYOR

*İl hıfzıssıhha kurullarımızın adını daha sık duyuyorsunuz, valiliğimizin başkanlık ettiği toplantılarla kararlar alıyoruz. Şu ana vaka sayısı artışı olan illerle iki toplantı düzenledik. 10 şehirde vaka sayıları düştü, 12 şehirde stabil hale geldi, 7 ilde mücadelemiz devam ediyor.



HES UYGULAMASINA YENİ ÖZELLİK

*Bakanlığımız HES adlı mobil uygulama geliştirdi, bu uygulamaya riskli alan özelliği kazandırdık. Ay sonuna kadar tüm yurtta hizmete girecek.

Gittiğiniz toplu mekanlarda karekod uygulamasıyla size bilgi verecek. Yakın tarihte orada bir Covid-19 hastası bulunmuş mu, bunu öğreneceksiniz.

95 BİNDEN FAZLA KİŞİ KURALLARI İHLAL ETTİ

*HES uygulamasından büyük yararlar gördük, HES kodu üreten vatandaş sayısı 25 milyonu geçti. İzolasyonda olması gereken 95 binden fazla kişinin izolasyon kuralını ihlal ederek ulaşım araçlarına binmeye çalıştığını bu uygulamayla tespit ettik. Ev izolasyonları yine HES uygulamasıyla denetlenmektedir.

*Eksikler, yanlışlar elbette olacaktır. Geçen haftalar içinde bazı şehirlerimizde hatalardan kaynaklanan şikayetler aldık. Bu savaşı insanlar veriyor, insanlar yorulabilir. Değişikliklere gittik ve altyapımızı güçlendirdik.

*Sağlık ordumuz fedakarlık göstermeye devam ediyor. Hizmet alırken onlara saygımız, güvenimiz tam olsun. Hastaları için mücadele ederken birçoğu hastalığa yakalanıyor. Başka bir meslekte bunu göremezsiniz.

*Salgınla mücadelemizi hep bir görev dağılımı içinde yürüttük. Amacımız insan sağlığını korumak, bu süreci en az acıyla atlatmak ve gözümüzde tüten normal hayata dönmek oldu. Zayıflama işaretleri veren birlik ve beraberliğimizi, mücadele dostluğumuzu bozmayalım.

*Bu ilaçla ilgili bir ihale yapıldı ve 4 firmanın katkı sağlaması planlanmış oldu. Elimizde yeterli miktarda Türkiye’de üretebilen ilacın olduğunu söyleyebiliriz. Tedavi rehberinin içine erken dönemde bu ilacı ayaktan da başlamayı uygun gördü ve başlamış oldu.

*Bundan sonraki süreçte erken dönemde bu ilaca da başlama imkanımız oldu. Erken dönemde ne kadar başlarsak pnömoni oranımızda azalma oldu. Birkaç ilimizin de pnömoni oranını söylemek istiyoruz. Konya’da son hafta yüzde 12,51’e son üç günde yüzde 10,42’ye kadar düştü. İlaç kullanımımız bayramda artış gösterdiği için bu oran düştü.

OKULLAR AÇILACAK MI?

21 Eylül'de okulların temelde açılmasından yana bir yaklaşım içindeyiz. Bu kademelendirme tarzında olur.

SMA HASTALARININ İLAÇLARI

SMA hastalarımızla ilgili ilaca erişimde hiçbir sorun yaşanmayacak.

KİT TARTIŞMALARINA CEVAP VERDİ

*Pandemi döneminde ne olursunuz, 83 milyon bir olalım. Siyaseti pandemiye bulaştırmayalım. Sağlık Bakanlığı, yurt dışından alınan 8,75 dolarlık kit dışında bir fiyat uygulaması yapmamıştır.

*İnsanları yanıltmayalım, bu kadar net söylüyorum. Ben KİT’in arkasında nasıl küresel oyunların oynandığını çok iyi biliyorum, kitap yazılır üzerine. Diyorum ki 9,8 liranın üzerinde başka bir KİT ödemesi yapmamıştır.

AŞI OLUNMALI MI?

*Herkesin aşı olması gibi bir durum dünyada söz konusu değil. Bugün gündeme geldi. Özellikle kimlere aşı yapılma zorunluluğun olduğunu genel olarak biliyoruz ama Covid döneminde kimler daha riskli, bununla ilgili bir çalışma yapılacak.

*Biz normalde grip aşısının kimlere yapılacağını, kriterlerini biliyoruz ama bu yıl Covid olduğu için, daha çok risk taşıyan hangi hasta grubu olabilir. Bununla ilgili bir çalışma yapılıyor, bununla ilgili açıklama yapacağız.

*Aşıya ulaşım, temin açısından da biz her yıl aldığımız belli bir miktar aşı var, ama bu yıla özel aşının daha fazla tüketilebileceğini biliyoruz. Bu yıl yetecek kadar aşıyı temin etme noktasında yoğun bir gayret içerisinde olduğumuzu söylemek istiyorum.

65 YAŞ AÇIKLAMASI

*65 yaş üzeri olan büyüklerimiz için bu çok gündeme getirilen, yer yer istismar da edilen, biz gerçekten büyüklerimizi bu virüse karşı korumak için 65 yaşla ilgili kısıtlama getirdik.

*65 yaş virüsü bulaştırır diye değil, virüs bulaşırsa daha büyük risk olduğu için büyüklerimizi korumak istedik. Şu anda 65 yaşla ilgili genel anlamda kısıtlama yok, özel anlamda il bazında riskli bulunan illerde il kurulları tarafından bu kararlar alınabilir.

*Sadece bir ili söyleyeyim. Dün konuştuğumuz bir ilin, hastanede yatan hastaların yüzde 42’si 65 yaşın üzerindeydi. Bu il için bir önlem almanız gerekmez mi? Bunu büyüklerimizi korumak için aldığımızı bilin.

*65 yaşla ilgili genel anlamda kısıtlamanın olmadığını, bunun illere bırakıldığını, 20’ye yakın ilimizde alındığını biliyorsunuz.

Bakan Koca sağlık çalışanları için ek ödeme müjdesi verdi.

Aile hekimlerimize de 1 Ağustos itibariyle Kovid-19 hastası takibi esas alınarak bir ek ödeme yapılacak.

Bakan Koca'dan sağlık çalışanlarına ek ödeme müjdesi