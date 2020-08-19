Bakan Koca'dan sağlık çalışanlarına ek ödeme müjdesi

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Koronavirüs Bilim Kurulu toplantısının ardından önemli açıklamalarda bulundu. Sağlık çalışanlarına ek ödeme yapılıp yapılmayacağına ilişkin Koca, şu ifadeleri kullandı:

"Özellikle Kovid'li hastalarla ilgili poliklinik, servis, yoğun bakım ve benzeri yoğun ilgilenen branş veya branş dışı hekimler ve sağlık çalışanları olmak üzere bir ek ödemenin 1 Ağustos'tan itibaren 3 aylık bir zaman diliminde ödeneceğini buradan söylemek istiyorum. Ayrıca Kovid'li hasta grubuyla daha çok uğraşmayan hekimlerimiz veya sağlık çalışanlarımızla ilgili de ocak ayı esas alınarak ayrıca düzenleme yapılarak, ek ödeme planlanıyor."



Aile hekimlerinin de bu dönemde özverili çalıştığına dikkati çeken Koca, Kovid'li hastaların semptom takibi için sürekli devrede olduklarını aktardı.

Sağlık Bakanı Koca, "Aile hekimlerimize de 1 Ağustos itibarıyla Kovid'li hasta takibi esas alınarak bir ek ödeme olacağını söylemek istiyorum." diye konuştu.