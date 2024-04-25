Sergen Yalçın'ın yeni adresi şaşırttı

Antalyaspor'da futbol kariyerine devam eden Sergen Yalçın, önümüzdeki sezon için Beşiktaş ile ilişkilendiriliyordu. Ancak, başarılı teknik adamın beklenmedik bir karar alarak kariyerine yönelik farklı bir yol izleyeceği iddia edildi.

Beşiktaş'ta, Fernando Santos'un gönderilmesinin ardından antrenör Serdar Topraktepe ile sezonu tamamlama kararı alındı. Bu sırada gelecek sezon için yeni teknik direktör arayışlarına sürdüren siyah-beyazlılarda flaş bir gelişme yaşandı.

YÖNETİMDE SERGEN YALÇIN AYRILIĞI

Teknik direktör listesinde yer alan isimlerden Sergen Yalçın için yönetim içerisinde kararsızlıkların mevcut olduğu söyleniyor. Yönetimin bir kısmı deneyimli çalıştırıcıyı isterken bir kısmı da Beşiktaş'ın yola yabancı bir isimle devam etmesi gerektiğini savunuyor. Türkiye Gazetesi'nde yer alan habere göre; Antalyaspor'un başında kariyerine devam eden Sergen Yalçın ise sürpriz bir hamleye imza atabilir.

SÜRPRİZ İMZA!

Beşiktaş'ın başına geçmemesi durumunda farklı bir takım çalıştırmayı düşünmeyen Sergen Yalçın için flaş bir iddia ortaya atıldı. Yalçın'ın gelecek sezon için dijital medyada yayın yapan bir kanalla anlaştığı öne sürüldü. Beşiktaş ile daha önce 2020-2021 Süper Lig sezonunda şampiyonluk yaşayan Sergen Yalçın, bir sonraki sezon alınan kötü sonuçlar sonrası görevinden ayrılmıştı.

Yaklaşık 2,5 senelik aranın ardından devre arası Antalyaspor'un başına geçen 51 yaşındaki hoca, sezon sonuna kadar sözleşme imzalamıştı. Şu ana kadar Akdeniz ekibiyle 18 maça çıkan Sergen Yalçın, 6'şar galibiyet, mağlubiyet ve beraberlik aldı.