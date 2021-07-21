  1. Anasayfa
  2. Güncel
  3. Son 24 saatin koronavirüs tablosunda ''eyvah'' dedirten rakamlar

21 Temmuz Türkiye'de koronavirüs tablosu

21 Temmuz Türkiye'de koronavirüs tablosu

Sağlık Bakanlığı son 24 saatin koronavirüs tablosunu açıkladı. Son 24 saatin vaka sayısında 8 bin rakamı tekrar aşıldı.

Sağlık Bakanlığı'nın açıkladığı verilere göre Türkiye'de son 24 saatte 184 bin 462 COVID-19 testi yapıldı, 8 bin 151 kişinin testi pozitif çıktı, 4 bin 946 kişi iyileşti, 59 kişi hayatını kaybetti.

Toplamda uygulanan 1. doz aşı miktarı 39 milyon 63 bin 433 olurken, 2. doz uygulanan aşı miktarı ise 21 milyon 279 bin 203 oldu.

Toplam uygulanan doz miktarı ise 64 milyon 12 bin 165 oldu.

BAKAN KOCA'DAN YENİ UYARI

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Twitter'dan yaptığı açıklamada "Bayram artan vaka sayılarını kontrol altına alabilmek için son derece önemli. Aşı olup tedbirlere uyarak toplumsal bağışıklık sağlanırsa salgın biter. Aksi kısır döngü. Tedbirlere uyun, aşınızı olun." dedi.

Etiketler 21 Temmuz Türkiye'de koronavirüs tablosu vaka ölüm koronavirüs sağlık bakanlığı koronavirüs tablosu
ŞU ANDA OKUNAN HABERLER
Alişan’dan kardeşi Selçuk Tektaş’a son veda
Kurban telaşı bitti... Geri dönüyorlar! Dönüş trafiği şimdiden başladı!
Erdoğan bayramlaşma mesajında yorgunluğa yenik düştü...
Simge Sağın sosyal medyayı salladı... Şarkıcılığı bırakıp mankenlik yapsa, mankenler işsiz kalacak!
Paylaşım gelmeyince iddia geldi: Sedat Peker yakalandı mı ?
Cinsel istismardan 28 yıl hapis cezasına ''Şevkat Yerimdar'' beraati
Erdoğan'dan Türkiye'deki Suriyeli sığınmacılarla ilgili flaş açıklama
Otobüste 2 kız kardeşi hem taciz hem de saldırı iddiası
Türkiye'ye gurbetçi akını! 3'e katladı
İstanbul plajları İstanbullulara kaldı