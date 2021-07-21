21 Temmuz Türkiye'de koronavirüs tablosu

Sağlık Bakanlığı son 24 saatin koronavirüs tablosunu açıkladı. Son 24 saatin vaka sayısında 8 bin rakamı tekrar aşıldı.

Sağlık Bakanlığı'nın açıkladığı verilere göre Türkiye'de son 24 saatte 184 bin 462 COVID-19 testi yapıldı, 8 bin 151 kişinin testi pozitif çıktı, 4 bin 946 kişi iyileşti, 59 kişi hayatını kaybetti.

Toplamda uygulanan 1. doz aşı miktarı 39 milyon 63 bin 433 olurken, 2. doz uygulanan aşı miktarı ise 21 milyon 279 bin 203 oldu.

Toplam uygulanan doz miktarı ise 64 milyon 12 bin 165 oldu.

BAKAN KOCA'DAN YENİ UYARI

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Twitter'dan yaptığı açıklamada "Bayram artan vaka sayılarını kontrol altına alabilmek için son derece önemli. Aşı olup tedbirlere uyarak toplumsal bağışıklık sağlanırsa salgın biter. Aksi kısır döngü. Tedbirlere uyun, aşınızı olun." dedi.