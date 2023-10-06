26 terörist daha öldürüldü

Fırat Kalkanı Harekat bölgesindeki Dabık üs bölgesine gerçekleştirilen terör saldırısına karşı düzenlenen operasyonda 26 terörist etkisiz hale getirildi.

Fırat Kalkanı Harekat bölgesindeki Dabık üs bölgesine gerçekleştirilen terör saldırısına Mehmetçik tarafından güçlü şekilde karşılık verildi. Bölgedeki terörist hedeflere yönelik gerçekleştirilen misilleme atışlarında 26 PKK/YPG'li terörist etkisiz hale getirildi.

Suriye’de TSK üssüne saldırı: 8 yaralı

Suriye’nin PKK/YPG terör örgütünün kontrolündeki Tel Rıfat kırsalında teröristler tarafından, akşam saatlerinde Dabık bölgesindeki Türk Silahlı Kuvvetleri’nin (TSK) üs bölgesine çok namlulu roketatar saldırısı düzenlendi.

DHA’nın haberine göre, saldırıda üs bölgesinde bulunan 5 özel harekat polisi ile 3 asker yaralandı. Yaralı güvenlik güçleri saldırının ardından bölgeden tahliye edilerek, ambulanslarla Gaziantep ve Kilis’te bulunan hastanelere kaldırıldı.

Saldırının ardından sınır hattı ve Suriye içerisinde bulunan üs bölgesinde konuşlu birlikler, PKK/YPG'li teröristlerin bulunduğu bölgeyi obüs ve roketatarlar ile ateş altına aldı. (DHA)