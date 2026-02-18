28 Şubat’ın ''Kudretli Paşası''ydı... Rütbesiz Çevik Bir yıllar sonra ortaya çıktı

  1. Anasayfa
Türkiye tarihine "Bin yıl sürecek" dediği 28 Şubat postmodern darbesiyle damga vuran emekli Orgeneral Çevik Bir, şimdilerde sessiz bir yaşam mücadelesi veriyor. Müebbet hapis cezası alan ve rütbeleri sökülen Bir, yakalandığı demans hastalığı nedeniyle artık kendi kararlarını bile veremiyor. Mahkeme tarafından "akli melekelerini kaybettiği" tescillenen Çevik Bir’in tüm yetkileri oğluna devredildi. İşte bir dönemin en güçlü isminin bugünkü hayatı...

Türkiye’nin siyasi hafızasına Sincan’da yürütülen tanklar ve başörtüsü yasaklarıyla kazınan 28 Şubat sürecinin en kilit ismi Çevik Bir, şimdilerde gözlerden uzak bir yaşam sürüyor.

Dönemin Genelkurmay 2. Başkanı olarak yaptığı sert açıklamalarla tanınan Bir, sağlık sorunlarının gölgesinde hukuksal bir vesayet altına girdi.

Mahkeme Kararı: "Akli Melekeleri Yok"

İstanbul Anadolu Adliyesi 25. Sulh Hukuk Mahkemesi tarafından alınan kritik karar, Çevik Bir’in sağlık durumunun ciddiyetini ortaya koydu. Demans hastalığı nedeniyle kendi hayatını idame ettiremeyeceğine hükmedilen Bir’e, oğlu Saim Uygar Bir vasi olarak atandı. 2025 Temmuz ayından bu yana Çevik Bir’in tüm hukuksal ve idari işlemlerini oğlu yönetiyor.

Eski kudretli günlerinden eser kalmayan Çevik Bir, yaşamını oğlunun gözetiminde sürdürüyor. Yaz aylarını İstanbul Beşiktaş’taki evinde geçiren Bir, kış aylarında ise sağlık durumu ve iklim şartları nedeniyle Bodrum’a gidiyor. Sosyal hayattan tamamen kopan emekli paşanın dış dünya ile tek bağı oğlu üzerinden sağlanıyor.

Rütbeleri sökülmüştü: Müebbete giden yol

28 Şubat sürecinde "Hükümeti devirmeye iştirak" suçundan yargılanan 103 sanık arasında yer alan Çevik Bir, tarihi davada müebbet hapis cezasına çarptırılmıştı. Ceza kapsamında rütbeleri sökülen ve rütbesiz bir vatandaş statüsüne düşen Bir, cezaevinde ağırlaşan sağlık sorunları nedeniyle tahliye edilmişti.

 

