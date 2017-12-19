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  2. Güncel
  3. 19 Aralık 2017 17:12

3 kadın hırsız polise yakalandı !

Antalya'da çok sayıda hırsızlık yapan 3 kadın polis tarafından yakalandı.

3 kadın hırsız polise yakalandı !
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Antalya'da çok sayıda ev ve işyerinden hırsızlık yapan 3 kadın, polis tarafından yakalandı.

Hırsızlık olayları, Aksu ilçesi Barbaros Mahallesi'nde meydana geldi. Bazı işyeri ve evlerde hırsızlık olayının meydana gelmesi ardından harekete geçen Aksu İlçe Emniyet Müdürlüğü Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliği ekipleri, bölgede bulunan tüm kameraların görüntülerini inceledi. Polis, hırsızlık olaylarının failinin, C.A., S.Y. ve S.A. olduğunu belirledi. Operasyon başlatan polis, 3 kadın şüpheliyi gözaltına aldı.

Sağlık kontrolü sonrasında ilçe emniyet müdürlüğüne götürülen şüphelilerin üzerinde yapılan aramalarda, başkaları adına düzenlenmiş kimlikler ele geçirildi. C.A'nın 10, S.Y.'nin 12, S.A.'nın ise 9 hırsızlık olayından arandığı ortaya çıktı. Şüpheliler, ifadelerinin ardından adliyeye sevk edilecek.

DHA

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