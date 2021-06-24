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3 PKK/YPG'li terörist daha etkisiz hale getirildi

3 PKK/YPG'li terörist daha etkisiz hale getirildi

Milli Savunma Bakanlığı'nca Fırat Kalkanı bölgesine sızma girişiminde bulunan 2, Barış Pınarı bölgesine taciz ateşi açan 1 olmak üzere toplam 3 PKK/YPG'li teröristin etkisiz hale getirildiği açıklandı.

Bakanlığın Twitter'daki hesabından yapılan açıklamada, "Teröre ve teröriste hiçbir yerde geçit yok! Fırat Kalkanı bölgesine sızma girişiminde bulunan iki, Barış Pınarı bölgesine taciz ateşi açan bir olmak üzere toplam 3 PKK/YPG’li terörist Kahraman Komandolarımızın başarılı müdahalesi ile etkisiz hâle getirildi" denildi.

Etiketler tsk pkk ypg terör terörist operasyon
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