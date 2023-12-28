  1. Anasayfa
  2. Güncel
  3. 3. Sayfa
  4. 10 kişinin öldüğü kazada korkunç iddia

10 kişinin öldüğü kazada korkunç iddia

Güncelleme:

Kuzey Marmara Otoyolu'nda 10 kişinin hayatını kaybettiği zincirleme kazayla ilgili yeni bir iddia ortaya atıldı. Kazada yaralanan yolcuların araçlardan inerken seyir halindeki başka bir otobüsün, yolcuların arasına daldığı öne sürüldü.

Türkiye güne acı bir haberle uyandı. Kuzey Marmara Otoyolu Sakarya kesiminde sabahın ilk ışıklarında meydana gelen zincirleme trafik kazasında 10 kişi hayatını kaybederken 59 kişi yaralandı. 7 aracın karıştığı kazaya ilişkin detaylar ortaya çıktı. İddiaya göre, kaza ilk başta hafif ticari aracın önündeki tıra çarpmasıyla meydana geldi. Arkadan gelen Esenyurt Belediyesi'ne ait otobüs hafif ticari araca çarptı, ardından ise bir başka otobüs kazaya karıştı. O esnada yaralanan yolcular otobüslerden can havli ile indi. Bu sırada arkadan gelen otobüs, yaralanan yolcuların arasına daldığı iddia edildi.

Kazaya karışan Esenyurt Belediyesi'ne ait yolcu otobüsünün cenaze için gittiği Giresun'un Görele ilçesi Yeşildere köyünden döndüğü öğrenildi. Defin işleminin ardından İstanbul'a dönüşe geçen otobüsün kazaya karıştığı bilgisine ulaşıldı.

Sakarya Cumhuriyet Başsavcısı Osman Köse’nin talimatıyla olayda 4 savcı görevlendirildi. Soruşturma kapsamında 6 sürücü gözaltına alındı. 

Kuzey Marmara Otoyolu'nda korkunç kaza: 10 ölü, 54 yaralı varKuzey Marmara Otoyolu'nda korkunç kaza: 10 ölü, 54 yaralı var3. Sayfa
Katliam gibi kazada 6 kişiye gözaltıKatliam gibi kazada 6 kişiye gözaltı3. Sayfa

 

İHA

Etiketler kuzey marmara otoyolu sakarya trafik kazası
ŞU ANDA OKUNAN HABERLER
Zamsız ehliyet, kimlik ve pasaport için son gün geldi Zamsız ehliyet, kimlik ve pasaport için son gün geldi İktidara yakınlığıyla bilinen isimden seyyanen zam iddiası İktidara yakınlığıyla bilinen isimden seyyanen zam iddiası Sandık Kokusu dizisine yeni transfer Sandık Kokusu dizisine yeni transfer Sigara ve tütün ürünlerine dev ÖTV zammı Sigara ve tütün ürünlerine dev ÖTV zammı Kar bastırdı, aç kalınca sürü halinde köylere indiler Kar bastırdı, aç kalınca sürü halinde köylere indiler Kuzey Marmara Otoyolu'nda korkunç kaza: 11 ölü, 57 yaralı var Kuzey Marmara Otoyolu'nda korkunç kaza: 11 ölü, 57 yaralı var Kıdem tazminatı, işsizlik, yaşlı, engeli aylıkları: Yeni asgari ücretle birlikte hepsi değişti! Kıdem tazminatı, işsizlik, yaşlı, engeli aylıkları: Yeni asgari ücretle birlikte hepsi değişti! Sibirya değil, Türkiye! Kar kalınlığı insan boyunu aştı Sibirya değil, Türkiye! Kar kalınlığı insan boyunu aştı Malatya'da şiddetli deprem Malatya'da şiddetli deprem İstanbul'da büyük elektrik kesintisi! 19 ilçe kararacak İstanbul'da büyük elektrik kesintisi! 19 ilçe kararacak