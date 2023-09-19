  1. Anasayfa
  2. Güncel
  3. 3. Sayfa
  4. 12 yaşındaki kızı kandırıp kaçırdılar! O anlar kamerada

12 yaşındaki kızı kandırıp kaçırdılar! O anlar kamerada

Güncelleme:

Mersin'de bir site görevlisinin 12 yaşındaki kızı, sabaha karşı site bahçesine gelen 2 kişi tarafından kaçırıldı.

Edinilen bilgiye göre olay, 16 Eylül tarihinde merkez Mezitli ilçesi Akdeniz Mahallesi'ndeki bir sitede meydana geldi. Site görevlisi Sabri T., sabah kalktığında kızı İsnur T.'nin (12) yatağında olmadığını fark etti. Tüm aramalarına rağmen kızını bulamayan Sabri T., sitenin güvenlik kamerası görüntülerini inceledi. Sabri T., kızının sabah saat 05.00 sıralarında siteye gelen 2 kişi ile site bahçesinde bir süre konuştuktan sonra götürüldüğünü gördü. Bunun üzerine durumu polise bildiren baba, kızını kaçıranlardan şikayetçi oldu. Sitenin güvenlik kamerası görüntülerini inceleyen polis ekipleri, kimliği belirsiz şahısların yakalanması için çalışma başlattı.

Öte yandan, cumartesi sabah saatlerinde meydana gelen olay sitenin güvenlik kamerasına yansıdı.

Görüntülerde sitenin giriş kapısına gelen 2 kişinin şifreli kapıyı açarak içeriye girdikleri anlar yer aldı.

Görüntülerde şahısların site bahçesinde bir süre bekledikten sonra yanlarında ortaokul son sınıf öğrencisi İsnur T. ile ayrıldığı görüldü.

Mersin'de bir site görevlisinin 12 yaşındaki kızı, sabaha karşı site bahçesine gelen 2 kişi tarafından kaçırıldı.

Sosyal medya iddiası

Polisin olayla ilgili çalışmaları sürerken, aile kızlarının sosyal medya üzerinden tanıştığı kişilerce kaçırılmış olabileceğini ileri sürdü. Kızlarının sosyal medya hesaplarını incelediklerinde tanımadığı kişilerle görüştüğü bilgisine ulaştıklarını kaydeden aile, bu bilgileri polisle paylaştıklarını ifade ettiler.

İHA

Etiketler kız çocuğunu kaçırdılar kaçırma kız çocuğu çocuk
ŞU ANDA OKUNAN HABERLER
2017'deki ''mühürsüz oy'' tartışmasıyla ilgili bu detaylar ilk kez ortaya çıktı
Ankara’da büyük yangın! Ölü ve yaralılar var
Hakkari'de 3 bin rakımda kilosu 2 bin 500 TL'lik doğal altın buldu
İstanbul'da su kesintisi! 8 saat sürecek
İmamoğlu CHP'nin toplantısına alınmadı
Gönül Dağı'nda ayrılık! 5 oyuncu diziye veda etti
Kritik karar öncesi Dolar, Euro ve altın zirvede
Melis Sezen'den ''Yaz bitmedi'' pozları
Türk bilim insanlarından kanser tedavisinde çığır açacak adım
Gülben Ergen ''bacak altından'' Borsa tavsiyesi mi verdi ?