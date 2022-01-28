12 yerinden bıçaklanarak öldürülmüştü! Şebnem'in ölümüyle ilgili yeni gelişme

Denizli'nin Pamukkale ilçesinde, geçen 27 Ekim'de erkek arkadaşı tarafından vücudunun 12 yerinden bıçaklanarak öldürülen gıda mühendisi Şebnem Ş. cinayetinde yeni gelişmeler yaşanıyor.

Pamukkale ilçesi Kınıklı Mahallesi'nde geçen 27 Ekim'de Şebnem Ş., erkek arkadaşı Furkan Z. (25) tarafından vücudunun 12 yerinden bıçaklanarak öldürüldü. Ş.'in annesi Pervin Tokat, olay günü gürültü ihbarına giden 2 polis hakkında görevi kötüye kullandığı gerekçesiyle avukatı aracılığıyla savcılığa suç duyurusunda bulundu. Suç duyurusunda, Şebnem Ş.'in cesedinin bulunmasından yaklaşık 2 saat önce 112 Acil Yardım hattına gürültü ihbarı yapıldığı, ihbar üzerine aparta gelen polislerin gerekli araştırmayı yapmadan olay yerinden ayrıldığı belirtildi.

SORUŞTURMA BAŞLATILMIŞTI

Şikayet üzerine, Denizli Cumhuriyet Başsavcılığı, ihbara giden 2 polis hakkında 'görevde ihmal' suçundan soruşturma başlattı. Yapılan soruşturmada, polislerin olay günü gürültü ihbarı üzerine 10 dakikada olay yerine ulaştığı, ihbarı yapan kişinin yanlış adres vermesine rağmen polislerin doğru adresi bulduğu belirlendi.

POLİSLER HAKKINDA TAKİPSİZLİK KARARI

Öte yandan, gürültü ihbarında bulunan kişinin gürültünün nereden geldiğini bilmediğini söylemesine rağmen, polislerin Şebnem Ş. ve Furkan Z.'nın bulunduğu apartta dinleme yapmasına rağmen olumsuz bir olayla karşılaşmadıkları ya da ses duymadıkları, görevlerinin gereğini yaptıkları belirlendi. Savcılık, iki polisin ihmal veya gecikme göstermediği kanaatine vararak, polisler hakkında takipsizlik kararı verdi. (DHA)