13 yaşında kalp krizinden öldü

İzmir’in Urla ilçesinde 13 yaşındaki bir çocuk ders çalıştığı sırada geçirdiği kalp krizi nedeniyle hayatını kaybetti.

Edinilen bilgiye göre olay, Denizli Mahallesi 116 Sokak’ta bulunan bir evde meydana geldi. İddiaya göre 13 yaşındaki Bartu G., evde ders çalıştığı sırada bir anda fenalaştı. Durumu fark eden Bartu G.’ın annesi, 112 Acil Çağrı Merkezinden yardım talep etti. Olay yerine gelen sağlık ekipleri yerde hareketsiz şekilde yatan Bartu G.’a müdahale etti. Kalp krizi geçirdiği anlaşılan küçük çocuk yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Bartu G.’ın ölüm haberini alan yakınları yasa boğulurken, küçük çocuğun cansız bedeni Urla Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Olayla ilgili Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından soruşturma başlatıldı.