14 yaşındaki çocuk, 16 yaşındaki arkadaşını öldürdü

14 yaşındaki çocuk, 16 yaşındaki arkadaşını öldürdü
Şanlıurfa'da 16 yaşındaki bir çocuk tartıştığı 14 yaşındaki bir başka çocuk tarafından bıçaklanarak öldürüldü.

Olay, gece geç saatlerde Ahmet Erseven Mahallesi’nde meydana geldi. H.K. ile Y.K. arasında henüz bilinmeyen nedenle tartışma çıktı. Kısa sürede büyüyen tartışma, kavgaya dönüştü.

Kavga sırasında Y.K., yanında taşıdığı bıçakla H.K.’ı vücudunun çeşitli yerlerinden bıçakladı. Yaralanan H.K., kanlar içinde yere yığılırken, çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Ambulansla Şanlıurfa Mehmet Akif İnan Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırılan H.K., doktorların tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamadı. H.K.’ın cenazesi, otopsi için Şanlıurfa Adli Tıp Kurumu morguna götürüldü.

Cinayet Büro Amirliği ekipleri, şüpheli Y.K.’yi kısa sürede yakalayarak gözaltına aldı.

DHA

