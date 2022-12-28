14 yıllık cinayet aydınlatıldı: Katil zanlısı en yakınları çıktı
Kars'ta 14 yıl önce öldürüldüğü ortaya çıkan adamın katil zanlısı eşi ve kızı çıktı. Gözaltına alınan anne ve kız tutuklandı.
Kars'ın Digor ilçesinde14 yıl önce kaybolan Şahmettin B.'nin öldürülüp evinin bahçesine gömülmesi olayına ilişkin olarak Digor Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen soruşturma çerçevesinde il merkezi, İstanbul ve İzmir'de gözaltına alınan 14 cinayet şüphelisinin jandarmadaki işlemleri tamamlandı.
Jandarmadaki işlemlere tamamlanan 14 şüpheli Digor’da güvenlik önlemleri altında adliyeye sevk edilen Şahmettin B.'ın eşi İ.B. (71) ile kızı E.B. (36) çıkarıldıkları mahkemece 'kasten öldürme' suçundan tutuklanırken, 12 şüpheli ise savcılıktaki ifadelerinin ardından serbest bırakıldı.
İHA
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