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15 hırsızlık olayının şüphelisi 9 kişi yakalandı

15 hırsızlık olayının şüphelisi 9 kişi yakalandı

Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliği ekiplerince yapılan çalışmalarda 15 ayrı hırsızlık olayının şüphelisi 9 kişi yakalandı.

Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliği ekiplerince yapılan çalışmalarda 15 ayrı hırsızlık olayının şüphelisi olarak belirlenen 9 kişi yakalandı.

Edinilen bilgiye göre kentte meydana gelen hırsızlık olayları ile ilgili olarak Asayiş Şube Müdürlüğü’ne Hırsızlık Büro Amirliği ekiplerince yapılan çalışmalarda, olaylara karıştığı belirlenen H.K. (20), K.U., A.Y., Ö.K., V.D., U.B., T.C., A.M. ve O.P., düzenlenen operasyonla yakalanarak gözaltına alındı. Operasyonda elde edilen çalıntı malzemeler sahiplerine teslim edildi.
İşlemleri tamamlanan şahıslar, sağlık kontrolünden geçirilerek adliyeye sevk edildi. Adliyeye sevk edilen H.K., çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Etiketler kayseri hırsızlık
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