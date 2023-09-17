17 DEAŞ'lı terörist silahlarıyla birlikte yakalandı

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Adana'da DEAŞ'a yönelik yapılan operasyonda 17 terör örgütü mensubunun yakalandığını açıkladı.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Adana'da DEAŞ terör örgütüne yönelik operasyonda gözaltına alınan 17 şüpheliden 5'inin tutuklandığını, 12'si hakkında da adli kontrol kararı verildiğini duyurdu.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya'nın sosyal medya hesabından yaptığı açıklama şöyle:

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Adana'da DEAŞ terör örgütüne yönelik operasyonda gözaltına alınan 17 şüpheliden 5'inin tutuklandığını, 12'si hakkında da adli kontrol kararı verildiğini duyurdu.

Bakan Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Adana'da DEAŞ terör örgütüne yönelik operasyonda 17 terör örgütü mensubu yakalandı. Emniyet Genel Müdürlüğü Adana Terörle Mücadele Şube Müdürlüğümüzce 23 adreste yapılan aramalarda 17 DEAŞ terör örgütü mensubu yakalandı; 5'i tutuklandı, 12'si hakkında adli kontrol kararı verildi. Adreslerde yapılan aramalarda el bombasının yanı sıra çok sayıda silah ele geçirildi. Operasyonu gerçekleştiren kahramanlarımızı tebrik ediyorum. Allah sizi korusun. Son terörist etkisiz hale getirilinceye kadar mücadelemiz aralıksız devam edecek" dedi.