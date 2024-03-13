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17 yaşındaki çocuğa silahlı saldırı

17 yaşındaki çocuğa silahlı saldırı
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İzmir'de 17 yaşındaki bir çocuk uğradığı silahlı saldırı sonrasında hastanede yaşamını yitirdi. Şüpheliler H.T, Ö.T. ve H.B.T yakalanırken, zanlıların emniyetteki işlemleri devam ediyor.

İzmir'de silahlı saldırıya uğrayan 17 yaşındaki Y.D., kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi. Şüpheliler H.T, Ö.T. ve H.B.T yakalanırken, zanlıların emniyetteki işlemleri devam ediyor.

Barış Mahallesi 299. Sokak'ta 17 yaşındaki Y.D.'e, plakası henüz öğrenilemeyen araçtaki kişi ya da kişilerce ateş açıldı.

İzmir'de 17 yaşındaki bir çocuk uğradığı silahlı saldırı sonrasında hastanede yaşamını yitirdi. Şüpheliler H.T, Ö.T. ve H.B.T yakalanırken, zanlıların emniyetteki işlemleri devam ediyor.

Başına kurşun isabet eden Y.D., yere yığıldı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

İlk müdahalenin ardından Buca Seyfi Y.D.soy Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan Y.D., müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

İzmir'de 17 yaşındaki bir çocuk uğradığı silahlı saldırı sonrasında hastanede yaşamını yitirdi. Şüpheliler H.T, Ö.T. ve H.B.T yakalanırken, zanlıların emniyetteki işlemleri devam ediyor.

Y.D.'in cenazesi, incelemenin ardından İzmir Adli Tıp Kurumu morguna götürüldü.

Polis ekipleri, olayın ardından yaptıkları çalışma sonucu şüpheliler H.T, Ö.T. ve H.B.T'yi yakaladı.

Zanlıların emniyetteki işlemleri devam ediyor.

İzmir'de 17 yaşındaki bir çocuk uğradığı silahlı saldırı sonrasında hastanede yaşamını yitirdi. Şüpheliler H.T, Ö.T. ve H.B.T yakalanırken, zanlıların emniyetteki işlemleri devam ediyor.

AA

Etiketler izmir buca silahlı saldırı saldırı çocuk cinayeti Çocuk cinayet
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