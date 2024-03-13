17 yaşındaki çocuğa silahlı saldırı

İzmir'de 17 yaşındaki bir çocuk uğradığı silahlı saldırı sonrasında hastanede yaşamını yitirdi. Şüpheliler H.T, Ö.T. ve H.B.T yakalanırken, zanlıların emniyetteki işlemleri devam ediyor.

İzmir'de silahlı saldırıya uğrayan 17 yaşındaki Y.D., kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi. Şüpheliler H.T, Ö.T. ve H.B.T yakalanırken, zanlıların emniyetteki işlemleri devam ediyor. Barış Mahallesi 299. Sokak'ta 17 yaşındaki Y.D.'e, plakası henüz öğrenilemeyen araçtaki kişi ya da kişilerce ateş açıldı. Başına kurşun isabet eden Y.D., yere yığıldı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. İlk müdahalenin ardından Buca Seyfi Y.D.soy Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan Y.D., müdahaleye rağmen kurtarılamadı. Y.D.'in cenazesi, incelemenin ardından İzmir Adli Tıp Kurumu morguna götürüldü. Polis ekipleri, olayın ardından yaptıkları çalışma sonucu şüpheliler H.T, Ö.T. ve H.B.T'yi yakaladı. Zanlıların emniyetteki işlemleri devam ediyor. AA