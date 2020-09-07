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  4. 07 Eylül 2020 11:23

17 yaşındaki genç ''selfie'' yüzünden öldü!

Bursa'nın Mustafakemalpaşa ilçesinde meydana gelen olayda öz çekim yapmak isteyen 17 yaşındaki genç 35 metrelik kayalıklardan düşerek feci şekilde can verdi.

17 yaşındaki genç ''selfie'' yüzünden öldü!
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Edinilen bilgiye göre, babasıyla birlikte köydeki yakınlarına ziyarete gelen Talha S. arkadaşı Hakkı O. ile birlikte Hacıahmet mahallesi Akkum mevkiinde bulunan kayalıklara çıkarak öz çekim yapmak istedi.

Kayalıklara çıkan genç dengesini kaybederek 35 metre yükseklikten düştü. Yanında bulunan arkadaşının ihbarı üzerine kısa sürede bölgeye ulaşan jandarma ve sağlık ekipleri kurtarma çalışmalarının ardından kayalıklara çarparak darbe alan gencin hayatını kaybettiğini belirledi.

Fotoğraf tutkusunun kurbanı olan Talha S.'ün cansız bedeni Mustafakemalpaşa Devlet hastanesi morguna kaldırıldı. Olayla ilgili tahkikat başlatıldı.

 

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