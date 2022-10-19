17 yaşındaki kızını vahşice öldüren anneden kan donduran sözler

Ankara'da 17 yaşındaki kızını vahşice katleden anne, açılan davanın ilk duruşmasında verdiği ifade ile kan dondurdu.

Başkent'te 17 yaşındaki kızı Esmanur Ç.'ı yemeni ile boğarak öldürmekten tutuklanan Hamide Ç.'ın ilk duruşması Ankara 15. Ağır Ceza Mahkemesinde görüldü. Davanın ilk duruşmasına tutuklu sanık Hamide Ç., kızı Beyzanur Ç., eşi Yunus Ç. ve avukatı katıldı.

"Yedek anahtarla açtım"

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'nın 'altsoydan çocuğu kasten öldürme' suçundan ağırlaştırılmış müebbet talep ettiği Ç., "Kızımın sevgilisi vardı. Sürekli benimle kavga edip, evden kaçıyordu. Olay günü odasındaydı, kapı kilitliydi. Yedek anahtarla açtım. Kavga ettik, kriz geçirdim ve yemeni ile boğdum" ifadelerine yer verdi.

Avukat beyanlarının ardından mahkeme, dosyadaki eksikliklerin giderilmesi için duruşmayı 20 Aralık'a erteledi.