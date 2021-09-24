  1. Anasayfa
  2. Güncel
  3. 3. Sayfa
  4. 19 ilde FETÖ operasyonu: 51 gözaltı kararı

19 ilde FETÖ operasyonu: 51 gözaltı kararı

19 ilde FETÖ operasyonu: 51 gözaltı kararı

Ankara merkezli 19 ilde FETÖ'ye yönelik operasyon düzenlendi. Aralarında 14 ü aktif görevde 27 askeri personelin de bulunduğu 51 kişi hakkında gözaltı kararı verildi.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı Terör Suçları Soruşturma Bürosunca, FETÖ/PDY silahlı terör örgütü mensuplarına yönelik yürütülen soruşturmalar kapsamında 19 ilde belirlenen adreslere eş zamanlı operasyon düzenlendi.

Gözaltı kararı verilen 51 şüphelinin yakalanması için çalışmalar sürüyor.

Etiketler fetö gözaltı operasyon soruşturma pdy
ŞU ANDA OKUNAN HABERLER
Erdoğan'dan gazetecinin sorusuna İngilizce yanıt
Polise 'gasbedildim' dedi, telefon ve cüzdanı bakın nereden çıktı!
860 TL ile yola çıkan Türk öğretmen şimdi 34 bin TL kazanıyor
Barınamayan öğrencilerin eylemi devam ediyor: Kocaeli'nde polisten müdahale
Koronavirüste belirtiler yine değişti! İşte yeni belirtiler
MHP'den ihraç edilen Atila Kaya'dan çok sert açıklama
Aşı olan hamile annenin bebeğinde antikor oluşturur mu?
Büyük indirim! Fiyatlar güncellendi: İşte en ucuz sıfır otomobiller..
Beşiktaş ismini gizledi! Serdar Ortaç'a olay gönderme
Yanardağ felaketi büyüyor! Lavlar 6 km yol kat etti