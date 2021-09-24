19 ilde FETÖ operasyonu: 51 gözaltı kararı
Ankara merkezli 19 ilde FETÖ'ye yönelik operasyon düzenlendi. Aralarında 14 ü aktif görevde 27 askeri personelin de bulunduğu 51 kişi hakkında gözaltı kararı verildi.
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı Terör Suçları Soruşturma Bürosunca, FETÖ/PDY silahlı terör örgütü mensuplarına yönelik yürütülen soruşturmalar kapsamında 19 ilde belirlenen adreslere eş zamanlı operasyon düzenlendi.
Gözaltı kararı verilen 51 şüphelinin yakalanması için çalışmalar sürüyor.
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