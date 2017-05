2 yaşındaki çocuk 13. kattan düştü

Adana'da 2 yaşındaki Efe Can Taşkıran, 13. kattaki evin balkonunda demir parmaklıkların arasından düşerek hayatını kaybetti.



Edinilen bilgiye göre, İbrahim Taşkıran, eşi de çalıştığı için 2 yaşındaki oğlu Efe Can Taşkıran'ı her gün olduğu gibi bugün de babası Mehmet Taşkıran'ın Çukurova ilçesi, Yurt Mahallesi'ndeki evine bıraktı. Efe Can öğleden sonra dedesinin haberi olmadan balkona çıktı. Balkon korkuluklarına tırmanan ve başını demir korkulukların arasına sokan küçük çocuk, 13. kattan parke taşlı zemine düştü. Bu sırada balkonda bulunan apartman sakinleri çığlık atınca apartman görevlisi olay yerine geldi. Efe Can, apartman görevlisi ve olayı duyup gelen dedesi tarafından özel bir hastaneye kaldırıldı ancak kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Hastaneye gelen baba İbrahim Taşkıran gözyaşlarını tutamadı. Olay anneye haber verilemezken, polis ekipleri olay yerine sevk edilerek inceleme başlattı.