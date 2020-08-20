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  4. 20 Ağustos 2020 18:36

21 yaşındaki Ceyda'nın sır ölümü! Zanlının ifadeleri ortaya çıktı

İzmir'de internetten tanıştığı Serkan D.'nin evinde ölü bulunan Ceyda Yüksel'in ölümüyle ilgili yeni gelişmeler ortaya çıktı. Cinayet zanlısı olarak Serkan D., gözaltına alınan Serkan D., 'Olay nasıl oldu, hatırlamıyorum' ifadelerini kullandı.

21 yaşındaki Ceyda'nın sır ölümü! Zanlının ifadeleri ortaya çıktı
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Olay, Barbaros Mahallesi 5218 Sokak'ta bulunan 3 katlı binada meydana geldi. Polise, saat 01.00 sıralarında, binanın zemin katındaki daireden tartışma ve kırılan cam sesleri geldiği ihbarı yapıldı. İhbar üzerine eve giden polis ekipleri, Ceyda Yüksel'in kanlar içindeki cansız bedeni ile karşılaştı. Yüksel'in kolunun koltuk altından kopma derecesinde kesildiği ve vücudunda cam kesikleri olduğu belirlendi. Polis ve savcının olay yerindeki incelemelerinin ardından Yüksel'in cesedi, otopsi için İzmir Adli Tıp Kurumu morguna gönderildi. Polis, evdeki 400 promil alkollü olduğu belirlenen Serkan D.'yi gözaltına aldı.

 
İFADESİ ORTAYA ÇIKTI

Serkan D.'nin, polisteki ifadesinde, Ceyda Yüksel ile sosyal medyada tanıştıklarını öne sürüp, "Önce Alsancak semtindeki eğlence mekanında alkol aldık sonra evime geçtik. Gerisini hatırlamıyorum. Olay nasıl oldu, hatırlamıyorum" dediği öğrenildi.

Serkan D.'nin, ifadesinde ayrıca Yüksel'in yaralandığını sağlık ekiplerine kendisinin bildirdiğini ileri sürdüğü de öğrenildi.

Ceyda Yüksel'in ölümüyle ilgili soruşturmanın sürdürüldüğü belirtildi.

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