25 sosyal medya hesabı mercek altında

Emniyet Genel Müdürlüğü (EGM), Beyoğlu İstiklal Caddesi'ndeki bombalı saldırıya yönelik sosyal medyada 'provokatif paylaşımda bulunduğu' tespit edilen 25 hesap yöneticisinin ilgili makamlara bildirildiğini açıkladı.

Emniyet Genel Müdürlüğü (EGM), Beyoğlu İstiklal Caddesi'nde meydana gelen bombalı saldırının ardından sosyal medya platformlarında 'provokatif içerikli paylaşımlarda' bulunduğu değerlendirilen 25 hesap yöneticisinin tespit edildiğini bildirdi.

EGM açıklaması şöyle:

Siber Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı ve bağlı il birimlerince, kanunların verdiği yetki ve sorumluluk çerçevesinde, suç ve suçlularla mücadele amacıyla internet ortamında 7/24 esasına göre sanal devriye faaliyetleri yürütülmektedir. Bu kapsamda 13.11.2022 tarihinde İstanbul/Beyoğlu’nda meydana gelen ‘Patlama’ olayına yönelik sosyal medya platformlarında, vatandaşlarımız arasında korku ve panik yaratmak amacı barındıran, vatandaşlarımızı kin, nefret ve düşmanlığa alenen tahrik eden provokatif içerikli paylaşımlarda bulunduğu değerlendirilen 25 hesap yöneticisinin tespiti yapılmış, ilgili makamlara gönderilmiştir.