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  4. 26 ilde 92 DEAŞ'lı terörist yakalandı

26 ilde 92 DEAŞ'lı terörist yakalandı

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Eli kanlı terör örgütü DEAŞ'ın Türkiye'deki unsurlarına yönelik düzenlenen Kıskaç operasyonunda 26 ilde tam 92 zanlı gözaltına alındı.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, DEAŞ'e yönelik 26 ilde eş zamanlı düzenlenen 'Kıskaç' operasyonunda 92 şüphelinin gözaltına alındığını açıkladı.

Bakan Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Emniyet Genel Müdürlüğü Terörle Mücadele (TEM) Daire Başkanlığı koordinesinde İl Terörle Mücadele Şube Müdürlüklerimizce Aydın, Tekirdağ, Adana, Ankara, Antalya, Bolu, Bursa, Çorum, Diyarbakır, Düzce, Elazığ, Erzurum, Gaziantep, Isparta, İstanbul, İzmir, Kırıkkale, Kilis, Konya, Manisa, Mersin, Ordu, Sakarya, Siirt, Sivas ve Yalova'da düzenlenen 'Kıskaç Operasyonu'nda 92 şüpheli yakalandı. Operasyonları düzenleyen kahraman polislerimizi tebrik ediyorum. Terör örgütlerine ve onların iş birlikçilerine nefes aldırmayacağız. Aziz milletimizin bilmesini isterim ki; son terörist etkisiz hale getirilinceye kadar mücadelemiz azim ve kararlılıkla sürecek" ifadelerini kullandı. (DHA)

Etiketler deaş terör terörist operasyon gözaltı
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