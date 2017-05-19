29 rütbeli askere FETÖ gözaltısı

İzmir'de Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik düzenlenen operasyonda rütbeli 29 asker gözaltına alındı. Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince yapılan operasyonda gözaltına alınan 29 kişinin FETÖ/PDY ile bağlantılı olduğu ve örgütün kriptolu haberleşme programı olan 'ByLock'u kullandıkları öğrenildi.

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı Terör ve Örgütlü Suçlar Bürosu koordinesinde İzmir Emniyeti Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü'ne bağlı ekipler tarafından yürütülen FETÖ/PDY soruşturması kapsamında bu sabah haklarında gözaltı kararı çıkarılan şüphelilere yönelik operasyon gerçekleştirildi. Eş zamanlı olarak yapılan operasyonlarda FETÖ/PDY ile bağlantılı oldukları ve örgütün kriptolu haberleşme programı 'ByLock'u kullandıkları tespit edilen rütbeli 29 asker gözaltına alındı. Gözaltına alınan şüpheliler sorgulanmak üzere Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü'ne götürülürken, işlemlerinin ardından mahkemeye sevk edileceği bildirildi.