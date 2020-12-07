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  4. 07 Aralık 2020 15:27

3 gündür aranan gencin cesedi bulundu

Konya'da 3 gündür kendisinden haber alınamayan 19 yaşındaki Oğuzhan B. bir inşaatın su ile dolu asansör boşluğunda ölü bulundu.

3 gündür aranan gencin cesedi bulundu
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Konya’da Mehmet B., geçen cumartesi günü Köprübaşı Polis Merkezi'ne giderek oğlu Oğuzhan B.'nin gece eve gelmediğini ve haber alamadıklarını belirterek kayıp başvurusunda bulundu. Polis, kayıp gencin bulunması için çalışmasını sürdürürken baba Mehmet B. de oğlunu gidebileceği bölgelerde aramaya başladı. Baba Mehmet B., bugün 12.30 sıralarında oğlunun arkadaşlarıyla sık sık gittiği Karakayış Caddesi'ndeki inşaata baktı. Asansör boşluğunda oğlunun hareketsiz yattığını fark etti. Ardından polis ve sağlık ekiplerine haber verildi. Bulunduğu yerden çıkartılan Oğuzhan B.'nin öldüğü belirlendi. Asansör boşluğuna düşmesi sonucu aldığı darbeyle mi veya sudan mı boğulduğu konusunun üzerinde durulan gencin, kesin ölüm nedeni yapılacak otopsinin ardından belirlenecek.  Polis, cenazeyi Adli Tıp Kurumu’na gönderirken olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

 

DHA

konya , kayıp genç
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