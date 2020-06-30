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  4. 30 Haziran 2020 10:00

3 yaşındaki Alper'in katili su kuyusunda yakalandı

Kayseri'de birlikte yaşadığı kadının 3 yaşındaki oğlunu öldüren zanlı, saklandığı bağ evinin su kuyusunda yakalandı.

3 yaşındaki Alper'in katili su kuyusunda yakalandı
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Kayseri'nin Pınarbaşı ilçesinde Harun S., bir süredir birlikte yaşadığı kadının 3 yaşındaki oğlu Alperen'i öldürmüştü.

Çocuğun cansız bedenini Güney Mahallesi'ndeki mezarlığa defneden zanlı, daha sonra kayıplara karışmıştı.

ANNE TUTUKLANMIŞTI

Olayın ortaya çıkması üzerine anne tutuklanmıştı. Polis, katil zanlısının yakalanması için çalışma başlattı.

SU KUYUSUNDA YAKALANDI

Harun S.'nin kaçmış olabileceği yerler arandı. Zanlı, günler sonra bir evin su kuyusunda saklanırken yakalandı.

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kayseri , katil , alperen
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