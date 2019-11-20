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  4. 20 Kasım 2019 12:26

3 yaşındaki Mahmut, feci şekilde can verdi

Adana'da, ekmek almaya giden Suriye uyruklu 3 yaşındaki Mahmut Dello, çöp kamyonetinin altında kalarak, hayatını kaybetti.

3 yaşındaki Mahmut, feci şekilde can verdi
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Kaza, Seyhan ilçesindeki Ova Mahallesi'nde meydana geldi. Ülkelerindeki iç savaştan kaçarak, Adana'ya gelen 2 çocuklu Dello çifti, sabah saatlerinde 3 yaşındaki oğulları Mahmut'u ekmek almak için bakkala gönderdi. Ancak küçük çocuğa, yolda, çöp kamyoneti çarptı. Çocuk, olay yerinde hayatını kaybetti. Kazanın ardından kamyonet şoförü Erkan D. yakındaki polis merkezine giderek, teslim oldu. Baba Ahmet ile anne Leyla Dello gözyaşlarına boğuldu. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.



DHA

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