  1. Anasayfa
  2. Güncel
  3. 3. Sayfa
  4. 4 ilde büyük operasyon: Hainlerin cephanelikleri ele geçirildi

4 ilde büyük operasyon: Hainlerin cephanelikleri ele geçirildi

Güncelleme:

Eli kanlı bölücü terör örgütü PKK'ya yönelik 4 ilde düzenlenen operasyonlarda bine yakın mühimmat ile birlikte hainlere ait 22 mağara, sığınak ve barınma alanı imha edildi.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya Bozdoğan operasyonuna ilişkin detayları paylaştı. Teröristlerin kırsalda eylem yapmak amacıyla mağaralara sakladıkları çeşitli silah, mühimmat ve patlayıcıların yok edilmesine yönelik gerçekleştirilen “BOZDOĞAN-19” operasyonlarında 4 ilde 22 mağara, sığınak ve barınma alanı imha edildi.

Yerlikaya'nın açıklaması şöyle:

Bölücü Terör Örgütü (BTÖ) mensubu teröristlerin kırsalda eylem yapmak amacıyla mağara ve sığınaklara sakladıkları çeşitli silah, mühimmat ve patlayıcıların yok edilmesine yönelik gerçekleştirilen “BOZDOĞAN-19” operasyonlarında 4 ilde 22 mağara, sığınak ve barınma alanı imha edildi.

Eli kanlı bölücü terör örgütü PKK'ya yönelik 4 ilde düzenlenen operasyonlarda bine yakın mühimmat ile birlikte hainlere ait 22 mağara, sığınak ve barınma alanı imha edildi.

19 adet Roketatar Mühimmatı,

16 adet Roketatar Sevk Fişeği,

10adet El Bombası,

444 adet çeşitli çap ve ebatlarda Mühimmat ile çok sayıda silah ve patlayıcı madde ele geçirildi

Eli kanlı bölücü terör örgütü PKK'ya yönelik 4 ilde düzenlenen operasyonlarda bine yakın mühimmat ile birlikte hainlere ait 22 mağara, sığınak ve barınma alanı imha edildi.

Aziz Milletimizin Bilmesini İsterim ki; Teröristlerin inlerini bir bir başlarına yıkıyoruz, yıkmaya da devam edeceğiz. Tek bir hedefimiz var; O da son terörist etkisiz hale getirilinceye kadar durmadan, duraksamadan mücadele etmek 1 Haziran 2023 - 31 Mart 2024 tarihleri arasında Bölücü Terör Örgütü (BTÖ) mensubu teröristlerin kırsaldaki kış yapılanması ve eylem amaçlı patlayıcıların yok edilmesine yönelik düzenlenen “KAHRAMANLAR” ve “BOZDOĞAN” operasyonlarında toplam;

667 adet mağara, sığınak ve depo imha edildi. Bombalı eylemler için hazırlanan:

1 Ton 662 Kg amonyum nitrat patlayıcı,

77 adet plastik patlayıcı C4 adet mayın,

180 EYP

Eli kanlı bölücü terör örgütü PKK'ya yönelik 4 ilde düzenlenen operasyonlarda bine yakın mühimmat ile birlikte hainlere ait 22 mağara, sığınak ve barınma alanı imha edildi.

Saldırı için hazırlanan :

80.398 adet muhtelif çap ve ebatta mühimmat ile fişek,

10.644 adet ağır silah mühimmatı,

(RPG-7, bombaatar, havan ve uçaksavar mühimmatı)

1030 adet el bombası,

36 adet Roketatar, Havan, Bombatar, Uçaksavar, Lav Silahı

340 adet uzun namlulu silah,

198 adet tabanca ve adet av tüfeği ele geçirildi.

Eli kanlı bölücü terör örgütü PKK'ya yönelik 4 ilde düzenlenen operasyonlarda bine yakın mühimmat ile birlikte hainlere ait 22 mağara, sığınak ve barınma alanı imha edildi.

Jandarma Genel Komutanlığı İstihbarat Başkanlığı ve Terörle Mücadele Daire Başkanlığı koordinesinde; Şırnak, Diyarbakır, Siirt ve Hakkari Jandarma Özel Harekat (JÖH), Komando ve Güvenlik Korucularından oluşan 107 tim, 1445 Jandarma Personelinin katılımı ve J-SİHA ile ATAK helikopterlerinin desteğiyle “BOZDOĞAN-19” operasyonları gerçekleştirildi.

Şırnak merkez, Uludere, Silopi, Lice, Eruh ilçesi kırsalı ve Yüksekova kırsalında düzenlenen BOZDOĞAN-19 operasyonu sonucunda;

19 adet ROKETATAR MÜHİMMATI,

16 adet ROKETATAR SEVK FİŞEĞİ, RPD MAKİNELİ TÜFEK,

10 adet EL BOMBASI, EYP,

105 adet pil bloğu,

(EYP hazırlamak üzere kullanılan) 3 adet fünye,

(EYP hazırlamak üzere kullanılan) AK-47 Piyade Tüfeği,

5 adet AK-47 Piyade Tüfeği şarjörü, 444 adet mühimmat [1 adet 20 mm, 18 adet 5.56 mm,(425 adet 7,62 mm], 4 adet tüp, 2 adet akü,

84 adet pil ile çok sayıda örgütsel doküman, mutfak, sağlık ve yaşam malzemeleri ele geçirildi.

Terör örgütünün lojistik amaçlı kullanmak ve eylem yapmak için hazırladığı sığınaklar tek tek tespit edilip imha edildi. Operasyonları gerçekleştiren Kahraman Jandarmamızı tebrik ediyorum. Allah ayağınıza taş değdirmesin. Milletimizin duası sizinle

Etiketler Ali Yerlikaya terör terörist operasyon PKK
ŞU ANDA OKUNAN HABERLER
Balkon konuşmasında balkon çöktü: Ölü ve yaralılar var Balkon konuşmasında balkon çöktü: Ölü ve yaralılar var CHP'nin kıl payı kazandığı ilde AK Parti'den itiraz CHP'nin kıl payı kazandığı ilde AK Parti'den itiraz Gazetelerin 31 Mart yerel seçim manşetleri Gazetelerin 31 Mart yerel seçim manşetleri İstanbul'da İmamoğlu coşkusu! İstanbullular Saraçhane'ye koştu İstanbul'da İmamoğlu coşkusu! İstanbullular Saraçhane'ye koştu Cübbeli yerel seçim sonucunu FETÖ'ye bağladı Cübbeli yerel seçim sonucunu FETÖ'ye bağladı AK Parti'nin kaleleri tek tek yıkıldı AK Parti'nin kaleleri tek tek yıkıldı Bu sandıkta kazanan kurayla belli oldu Bu sandıkta kazanan kurayla belli oldu TCMB'den gece yarısı faiz hamlesi TCMB'den gece yarısı faiz hamlesi Seçim sonrası Dolar, Euro ve altın... Seçim sonrası Dolar, Euro ve altın... İşte AK Parti'den ve MHP'den CHP'ye geçen iller İşte AK Parti'den ve MHP'den CHP'ye geçen iller