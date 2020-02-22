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  4. 22 Şubat 2020 16:30

4 yaşındaki Öykü'den kahreden haber

Mersin'in Tarsus ilçesinde kamyonetin çarptığı 4 yaşındaki Öykü Buğlem Güngör, tedavi gördüğü hastanede 2 günlük yaşam savaşını kaybetti.

4 yaşındaki Öykü'den kahreden haber
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Kaza, Tarsus ilçesine bağlı Yeni Mahalle 4605 Sokak'ta meydana geldi. H.Ç. yönetimindeki 01 AAJ 444 plakalı kamyonet Öykü Buğlem Güngör’e çaptı. Kazanın ardından sağlık ekipleri tarafından Tarsus Devlet Hastanesi’ne kaldırılan küçük Öykü, durumu ağırlaşınca Mersin Şehir Hastanesi'ne sevk edildi.

Yoğun bakım ünitesinde 2 gündür tedavisi süren Öykü Buğlem Güngör, sabaha karşı doktorların tüm çabasına karşın kurtarılamadı. Acı haberi alan yakınları, hastane bahçesinde gözyaşlarına boğuldu. Küçük Öykü, Tarsus’ta toprağa verilirken kazayla ilgili soruşturma sürüyor.

DHA

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