47 ilde dev operasyon! Ele geçirilenler şoke etti

Uyuşturucu madde imalatçılarına ve bunların satışını yapanlara yönelik 47 ilde eş zamanlı olarak düzenlenen “Narkogüç-40” Operasyonunda; 1 ton 156 kg uyuşturucu madde ve 14 milyon 200 bin adet uyuşturucu hap ele geçirildi.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya yeni günün yine yeni bir operasyonla başladığını duyurdu.

Uyuşturucu madde imalatçılarına ve bunların satışını yapanlara yönelik 47 ilde eş zamanlı olarak düzenlenen “Narkogüç-40” Operasyonunda; 1 ton 156 kg uyuşturucu madde ve 14 milyon 200 bin adet uyuşturucu hap ele geçirildi.

Bakan Yerlikaya yaptığı açıklamada, "47 ilde eş zamanlı olarak düzenlenen 'Narkogüç-40 Operasyonu'nda 1 ton 156 kilogram uyuşturucu ve 14 milyon 200 bin uyuşturucu hap ele geçirildi. 376 şüpheli yakalandı" dedi.

Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Emniyet Genel Müdürlüğü İl Emniyet Müdürlükleri Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlükleri ve Jandarma Genel Komutanlığı İl Jandarma Komutanlıklarınca 535 ekip, 1094 personel ve 21 dedektör köpeğin katılımıyla aralarında Samsun, Eskişehir, Ankara, İzmir ve Şanlıurfa'nın da bulunduğu 47 ilde operasyon düzenlendiğini belirtti.

Operasyonlarda 1 ton 156 kilogram uyuşturucu ve 14 milyon 200 bin uyuşturucu hap ele geçirildiğinin bilgisini veren Yerlikaya, 376 şüphelinin de yakalandığını vurguladı.

Operasyonu gerçekleştiren güvenlik güçlerini tebrik eden Bakan Yerlikaya, "Halkımızı zehirleyen uyuşturucu tacirleriyle, terör örgütleriyle ve organize suç örgütleriyle mücadelemiz kararlılıkla devam edecek." ifadelerini kullandı.