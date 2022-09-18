5 yıldızlı otelde Rus turist dehşeti: Çekiçle babasını öldürdü, annesini yaraladı

Antalya'nın Manavgat ilçesinde, 5 yıldızlı otelde tatil yapan Rus turist, çekiçle babasını öldürüp, annesini ağır yaraladı. Psikolojik sorunları bulunan zanlı, otelden kaçtı.

Manavgat ilçesi Çolaklı Mahallesi'nde 5 yıldızlı otelde tatil yapan Dmitry S., dün gece bilinmeyen nedenle annesi ve babasıyla tartıştı. Tartışmanın büyümesi üzerine S., iddiaya göre, çekiçle saldırdığı babasını öldürdü, annesini ağır yaraladı. Olayın ardından S. otelden çıkıp kaçtı.

Otel yetkililerinin ihbarı üzerine gelen ambulansla anne özel bir hastaneye sevk edildi. Rus kadının hayati tehlikesinin devam ettiği belirtildi. Manavgat Devlet Hastanesi'nin morguna götürülen Rus babanın cenazesi, yapılan incelemenin ardından Antalya Adli Tıp Kurumu'na sevk edildi.

Dmitry S.'un yakalanması için fotoğrafları güvenlik birimlerine dağıtıldı. S.'un psikolojik sorunlarının olduğu belirtildi.

DHA