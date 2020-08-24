6 yaşındaki çocuğa çarpıp kayıplara karıştı

Olay, Cuma günü öğle saatlerinde Yüzyıl Mahallesi 2181 Sokak'ta meydana geldi. Suriye uyruklu 6 yaşında Ş.A. arkadaşıyla birlikte sokakta oyun oynamaya çıktı. İddiaya göre, henüz kimliği tespit edilemeyen sürücü otomobiliyle sokağa hızla girerek 6 yaşındaki çocuğa çarptı. Çarpmanın şiddetiyle yere düşen çocuk otomobilin altında kaldı. Çocuğa çarpan sürücü olay yerinden kaçarak kayıplara karıştı. Hastaneye kaldırılan 6 yaşındaki çocuğun durumunun iyi olduğu öğrenildi.

6 yaşındaki çocuğun babası Mahir A. "Çocuklar dışarıda oynuyordu. O sırada araba geldi. Çocuğu ezip kaçtı durmadan gitti. Üzerinden geçti. durumu iyi Elhamdülillah. Şu anda bir şeyi yok ama her gün hastaneye gidiyoruz. Henüz şikayet etmedim bekledim." diye konuştu.