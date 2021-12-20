77 yaşındaki eşini uyurken katletti: Kan donduran cinayette ''yasak aşk'' iddiası

Bursa’da Ali Kemal U. (81), eşi Gülser U.'yu (77) uyuduğu sırada tüfekle vurarak öldürdü. Ali Kemal U. savcılık sorgusunda "Eşim beni aldatıyordu. Hamile olduğu için öldürdüm" dedi.

Olay, gece saatlerinde Gemlik ilçesinde meydana geldi. Ali Kemal U., henüz bilinmeyen bir nedenle, uyuyan eşi Gülser U.'ın kafasına tüfekle ateş etti. Olayın ardından kızını arayan Ali Kemal U., eşini vurduğunu söyledi. İhbar üzerine eve sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekiplerince yapılan kontrolde Gülser U.’ın hayatını kaybettiği belirlendi. Ali Kemal U. ise polis ekiplerince gözaltına alındı. Ali Kemal U. (81), emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Gülser U.’ın cesedi, olay yerindeki savcılık incelemesinin ardından Bursa Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

"HAMİLE OLDUĞU İÇİN ÖLDÜRDÜM"

Ali Kemal U., savcılık sorgusunda, "Eşim beni aldatıyordu. Hamile olduğu için öldürdüm" dedi. Cumhuriyete savcısı ifadesinin ardından Ali Kemal U.'ı akli dengesinin yerinde olup olmadığının belirlenmesi için Bursa Şehir Hastanesi Yüksek Güvenlikli Adli Psikiyatri Hastanesi'ne sevk edildi. (DHA)