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  4. 26 Eylül 2019 07:23

9. kattan beton zemine çakıldı

Samsun'un Atakum ilçesinde dokuzuncu kattaki dairenin penceresinden düşen genç, ağır yaralandı.

9. kattan beton zemine çakıldı
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Atakum ilçesi Kamalı Mahallesi TOKİ konutlarındaki bir apartmanda oturan Anafartalar Anadolu Lisesi öğrencisi 16 yaşındaki Furkan Doğan, dokuzuncu kattaki evlerinin penceresinden park halindeki otomobilin ön kısmına çarparak beton zemine düştü.

Doğan, çevredeki vatandaşların ihbarıyla olay yerine gelen sağlık ekiplerince Ondokuz Mayıs Üniversitesi Sağlık Uygulama ve Araştırma Merkezine kaldırıldı.

Tedavi altına alınan Doğan'ın sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu belirtildi.

Polis, olayla ilgili çalışma başlattı. 

AA

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